Marino Hinestroza alistaría maletas y diría adiós a Nacional; noticia impacta antes de final con DIM

Marino Hinestroza alistaría maletas y diría adiós a Nacional; noticia impacta antes de final con DIM

Con el paso de los días se mueve más el mercado de fichajes del fútbol colombiano y Marino Hinestroza podría ser transferido al exterior, en donde ya tuvo pasos por Brasil, México y Estados Unidos.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 17 de dic, 2025
Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.
AFP

