Marino Hinestroza alistaría maletas y diría adiós a Nacional; noticia impacta antes de final con DIM

Uno de los jugadores que ha impresionado en el último tiempo en el fútbol colombiano es Marino Hinestroza, del registro de Nacional y quien fue pieza clave en los títulos de 2024 bajo la dirección técnica de Efraín Juárez. Este 2025, mientras tanto, ha sido de irregularidades, aunque el talento del extremo sigue estando presente.

Justo cuando los 'verdolagas' se preparan para la final de la Copa Betplay, este miércoles frente a Independiente Medellín, desde el sur de nuestro continente han venido creciendo las versiones de una transferencia internacional para él.

Así lo informaron en las últimas horas varios medios y hace pocos minutos el que se pronunció al respecto fue el periodista César Luis Merlo, quien en su cuenta de 'X' indicó que "Boca tiene negociaciones muy avanzadas para comprar a Hinestroza, extremo de Nacional. Hay mucho optimismo para que la operación se cierre y el futbolista firme un contrato a largo plazo".

La noticia se viene manejando desde hace algunas semanas, pero ninguna de las partes involucradas en el tema han hecho pronunciamiento al respecto. Se tiene expectativa que después del clásico de este miercoles en el Atanasio, se pueda tener alguna certeza al respecto.



Antes, el vallecaucano sonó para ir a clubes de Inglaterra, Portugal, Brasil y México, pero las negociaciones no avanzaron. Extraoficialmente se viene indicando que Nacional pide un suma cercana a los 8 millones de dólares por una de las figuras actuales de su plantilla.

Publicidad

Mientras tanto el medio partidario 'Planeta Boca' aseguró que "en el club argentino saben que probablemente tenga un precio alto, pero están dispuestos a negociar siempre y cuando sea un número lógico".

¿En qué equipos ha jugado Marino Hinestroza?

Publicidad

La carrera del futbolista de 23 años comenzó en la Primera B con un paso por Orsomarso, para porteriormente llegar al América de Cali. De los 'escarlatas' partió al exterior para defender los colores del Pachuca, de México; y también jugó en Columbus Crew, de la MLS, y desde el año 2024 en Nacional. De igual manera, hizo una pasantía en las divisiones menores de Palmeiras.

Marino Hinestroza celebrando uno de los goles en el clásico paisa frente a Medellín Colprensa