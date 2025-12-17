Jermein Peña, figura del Junior campeón, contundente y al ataque; "se tienen que callar"

Junior de Barranquilla escribió una nueva página dorada en su historia al proclamarse campeón de la Liga BetPlay II-2025. El conjunto rojiblanco selló el título con una victoria por 1-0 frente al Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, gracias a una anotación de José Enamorado.

Con este resultado, el ‘tiburón’ alcanzó la estrella número 11 de su palmarés y, además, aseguró su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Jermein Peña arremetió contra la prensa

El zaguero central, de 26 años, lanzó polémicas declaraciones tras coronarse campeón con Junior de Barranquilla en la ‘Ciudad Musical’ de Colombia.

“Toda la prensa se tiene que callar. Tiene que cerrar el cul%&$# e ir a dormir porque Barranquilla está presente y Junior no está solo (…) esto es por Barranquilla y la costa que son hinchas del Junior”, dijo el defensor samario.



Publicidad

Cabe recordar que, previo a la final, el exjugador de Unión Magdalena aseguró que todo el país estaba en contra de Junior, palabras que generaron controversia.

En otras declaraciones a la prensa, el jugador tuvo palabras de elogio hacia Teófilo Gutiérrez y reveló que, gracias al ‘Perfume’, sueña con vestir la camiseta de la Selección Colombia.

Publicidad

“Teófilo Gutiérrez, es un tipazo, es un líder. Muchas gracias a él porque me llamaba la atención; me decía que tenía para llegar muy lejos, a la Selección Colombia, y siempre me lo recalcaba. A veces uno no le para bolas, pero cuando se da cuenta de que sí es verdad, y él tenía razón. Ese señor es como un padre para mí (...) todos los días lloraba porque quería venir a Junior, yo estaba lesionado y me dijo Peña, vamos a salir campeones, y lo mira lo que prometimos”, señaló Jermein Peña.



Números de Jermein Peña

Luego de superar una dura lesión de rotura del ligamento cruzado anterior y compromiso de la esquina posterolateral, Jermein Peña regresó en el segundo semestre y logró ganarse un lugar en el esquema de Alfredo Arias, con el que disputó un total de 21 partidos, con registro de un gol.