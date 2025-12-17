Boca Juniors sí avanza por figura colombiana en Argentina; no es Miguel Borja

El mercado de fichajes empieza a calentarse de cara a la temporada 2026 y varios futbolistas colombianos aparecen en el radar de clubes importantes del continente. En medio de ese panorama, Boca Juniors vuelve a ser protagonista al analizar posibles refuerzos con pasado y presente destacado en el fútbol argentino y colombiano.

En los últimos días tomó fuerza el rumor de que el conjunto ‘xeneize’ tendría en sus planes a Marino Hinestroza, por quien estaría dispuesto a presentar una oferta formal a Atlético Nacional. El extremo ha sido una de las piezas más desequilibrantes del cuadro 'verdolaga' y su rendimiento no ha pasado desapercibido en Buenos Aires.

A este interés se suma el nombre de Miguel Ángel Borja. El delantero, con pasado reciente en River Plate, dejó abierta la posibilidad de vestir la camiseta de Boca Juniors, lo que sin duda generaría un fuerte impacto mediático por tratarse de un exjugador del clásico rival.



¿Boca Juniors va por defensor colombiano?

De acuerdo con la información que trascendió en los últimos días, Boca Juniors también tendría en carpeta al defensor colombiano Jhohan Romaña, quien recientemente militó en San Lorenzo de Almagro y dejó buenas sensaciones en la Liga Profesional Argentina.

"Jhohan #Romaña está más CERCA de #Boca de lo que todos creen", aseguró el periodista argentino Julio Pavoni, alimentando aún más las especulaciones sobre el futuro del zaguero cafetero.



Cabe recordar que el defensor, de 27 años, se despidió días atrás de la hinchada del ‘Ciclón’ con un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

“Hoy cerramos una temporada que quedará grabada en nuestros corazones para siempre. Ha sido un viaje lleno de momentos inolvidables, de risas y lágrimas, y de muchos obstáculos superados.

Las palabras se me atragantan al intentar expresar todo lo que siento. Han sido meses de crecimiento, de caídas, lágrimas, errores, emoción y de desafíos que día a día dimos al frente”, dice parte del mensaje del jugador, que en Colombia pasó por Independiente Medellín, mientras que en el exterior jugó en Olimpia y Guaraní de Paraguay, y en el Austin FC de Estados Unidos.

Números de Jhohan Romaña

Con la camiseta del conjunto del ‘Gigante de Boedo’, el nacido en Apartadó (Antioquia) disputó, en todas las competiciones, un total de 83 partidos, con registro de un gol y dos asistencias, en 7.214 minutos en cancha.