JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

La millonada que recibirá la Selección Colombia por jugar el Mundial 2026; FIFA destapó sus cartas

La millonada que recibirá la Selección Colombia por jugar el Mundial 2026; FIFA destapó sus cartas

Para las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026 se revelaron las jugosas cuantías económica. El campeón en Estados Unidos, México, Canadá se embolsillará 50 millones de dólares.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de dic, 2025
Luis Díaz celebra con la Selección Colombia
Foto: AFP

