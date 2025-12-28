Síguenos en:
Tras dura lesión de Achraf Hakimi, por patada de Luis Díaz, hay noticia de última hora en Marruecos

El futbolista de Marruecos es tendencia en las últimas horas por la revelación que hizo el técnico de su selección, en medio de la Copa Africana de Naciones. Se acabó la espera.

Por: AFP
Actualizado: 28 de dic, 2025
Luis Díaz y Achraf Hakimi
Luis Díaz y Achraf Hakimi en PSG vs Bayern Múnich - Foto:
AFP

