Tras dura lesión de Achraf Hakimi, por patada de Luis Díaz, hay noticia de última hora en Marruecos

El jugador africano del año, Achraf Hakimi, hará su primera aparición en la Copa Africana de Naciones cuando la anfitriona Marruecos se enfrente a Zambia el lunes, confirmó el entrenador Walid Regragui.

“Lo que ha hecho para volver es extraordinario. Lo que puedo decir es que Achraf jugará mañana”, dijo Regragui el domingo en Rabat, en la víspera del último partido de Marruecos en la fase de grupos.

“Sea titular o no, será su primer partido en la Copa Africana de Naciones”

“Lo que queremos —porque queremos llegar lo más lejos posible— es que Achraf progrese junto al equipo y que podamos contar con él durante toda la competición”.



Hakimi no juega desde que sufrió una lesión de tobillo defendiendo a París Saint-Germain a comienzos de noviembre y fue suplente sin ingresar en los dos primeros partidos de Marruecos en la Copa de Naciones.

Sin él, Marruecos venció 2-0 a Comoras en el partido inaugural del torneo y luego empató 1-1 con Malí el viernes.

El equipo lidera el Grupo A con cuatro puntos en dos partidos, y una victoria ante Zambia le permitirá avanzar a los octavos de final como primero de su grupo. Un empate también le asegurará el pase a la fase eliminatoria.

“Creo que la gente no se da cuenta de lo que Achraf le aporta a nuestro equipo”, añadió Regragui.

La acción de juego en la que Hakimi salió lesionado. El infractor fue Luis Díaz. AFP

“Hemos jugado dos partidos sin nuestro mejor jugador, nuestro líder y capitán, pero no nos hemos escondido. Otros jugadores han asumido su rol”

“Pero ¿seríamos un equipo diferente con Achraf? Por supuesto. Es el mejor jugador de África, uno de los mejores del mundo”

Hakimi admitió su frustración por no haber participado en ninguno de los dos primeros partidos y dijo estar decepcionado de que los aficionados marroquíes abuchearan al equipo durante el empate ante Malí.

“Sabemos que a veces no es fácil, que quieren que ganemos y que resolvamos los partidos en el primer tiempo, pero también debemos respetar a nuestros rivales”, dijo el defensor que ayudó al PSG a ganar la Liga de Campeones la temporada pasada.

“No es normal que nos abucheen. Queremos tener a los aficionados de nuestro lado”

“Viví eso en el París Saint-Germain cuando no ganábamos en la Liga de Campeones, perdíamos partidos, la gente decía que no éramos un gran equipo y que no teníamos un gran entrenador, pero terminamos siendo campeones de Europa.Si los aficionados están con nosotros, podemos ser campeones de África juntos”.

Por su parte, Hakimi añadió que estaba encantado de ver a su amigo y excompañero en el PSG, Kylian Mbappé, ahora en el Real Madrid, en las gradas durante el partido contra Malí.

“Es realmente bonito ver a mi amigo aquí, en mi país. Le gusta mucho Marruecos y viene siempre que puede con su familia. ¡Le encanta la comida de aquí!”