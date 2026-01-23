Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / La impresionante atajada de Álvaro Montero con Vélez Sarsfield; ya es viral en redes

La impresionante atajada de Álvaro Montero con Vélez Sarsfield; ya es viral en redes

El guardameta colombiano se 'roba' los reflectores en el fútbol argentino, con espectacular atajada en su debut; importante para sumar de a tres con Vélez frente a Instituto.

Por: EFE
Actualizado: 23 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Álvaro Montero en duelo con Vélez Sarsfield.
Álvaro Montero en duelo con Vélez Sarsfield.
Foto: X de Vélez.

