La impresionante atajada de Álvaro Montero con Vélez Sarsfield; ya es viral en redes

La primera jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino arrancó este jueves con cinco partidos donde se convirtieron apenas cuatro goles y hubo dos ganadores visitantes: Vélez Sarsfield en Córdoba ante Instituto y el ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza en Santiago del Estero frente a Central Córdoba.

El Vélez de Guillermo Barros Schelotto se impuso por 0-1 ante Instituto de Córdoba con un solitario gol del juvenil Tobías Andrada, mientras que también a último turno de este jueves Gimnasia y Esgrima de Mendoza hizo su presentación en la primera división con un triunfo también por la mínima 0-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero con la conquista del también juvenil Valentino Simoni, a préstamo de Boca Juniors.

Evidentemente, el hecho más destacado de la jornada fue el debut de Álvaro Montero con Vélez, cuadro en el que destacó desde el minuto uno, siendo protagonista bajo los tres palos con una atajada que ya le da la vuelta las redes sociales; fundamental también para mantener el cero y quedarse con los tres puntos del juego.

¡IMPACTANTE ÁLVARO MONTERO EN CÓRDOBA! El arquero de Vélez y una salvada espectacular: minutos más tarde llegó el primero del Fortín ante Instituto... pic.twitter.com/52S9XCS7Pi — SportsCenter (@SC_ESPN) January 23, 2026

Los restantes tres encuentros del día terminaron en empate con un denominador común: la escasez de goles, ya que Banfield y Huracán igualaron 1-1 (goles del uruguayo Mauro Méndez y el ecuatoriano Jordy Caicedo), mientras que el 0-0 se registró en Aldosivi-Defensa y Justicia y Unión-Platense.



La primera jornada continuará este viernes con cuatro encuentros y dos destacados: San Lorenzo-Lanús e Independiente-Estudiantes, en un día que también tendrá en el menú Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán y Talleres-Newell’s Old Boys.

Publicidad

El sábado se disputarán tres duelos con Barracas Central-River Plate como estelar, Gimnasia-Racing Club y Rosario Central-Belgrano completando la jornada sabatina, mientras que el domingo concluirá esta primera fecha con otros tres compromisos con Boca Juniors-Deportivo Riestra como principal acompañado por Argentinos Juniors-Sarmiento y Tigre-Estudiantes de Río Cuarto.