Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero, volando en debut de Vélez Sarsfield y de una habló del Mundial 2026

Álvaro Montero, volando en debut de Vélez Sarsfield y de una habló del Mundial 2026

El golero colombiano debutó por lo alto con el cuadro argentino, el pasado jueves, aportando bajo los tres palos en la victoria por 1-0 frente a Instituto.

Por: AFP
Actualizado: 23 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Álvaro Montero en su debut con Vélez Sarsfield, por la Liga de Argentina.
Álvaro Montero en su debut con Vélez Sarsfield, por la Liga de Argentina.
Foto: X de Velez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad