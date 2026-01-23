Álvaro Montero, volando en debut de Vélez Sarsfield y de una habló del Mundial 2026

Boca Juniors arrastra desde hace semanas la falta de un delantero centro en buena forma, pero uno de los atacantes juveniles que cedió a préstamo se destacó y marcó un gol en la primera jornada del torneo Apertura del fútbol argentino.

En la noche del jueves, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, uno de los recién ascendidos a la máxima categoría, se dio el gusto de conseguir su primera victoria al derrotar como visitante por 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

El gol para el triunfo del Lobo mendocino lo anotó Valentino Simoni (5'), de cabeza, en su partido inaugural en primera al anticiparse con un frentazo cruzado a un tiro de esquina.

Simoni, de 21 años, fue una de las figuras del semillero de Boca y había anotado 13 goles en 36 partidos la temporada pasada en el torneo Proyección de juveniles, pero no fue tenido en cuenta por Claudio Ubeda, el DT del Xeneize, y fue cedido a préstamo para sumar minutos en el Gimnasia mendocino.



"Tengo la espinita clavada de las veces que no me tocó [jugar] en Boca, me hubiese encantado tener la oportunidad. En 2025 estuve y no me dieron la oportunidad de jugar en primera", le había expresado Simoni hace un par de días al diario deportivo Olé sobre su situación en el club xeneize.

El de Simoni fue el primer gol de Gimnasia de Mendoza en primera división después de 42 años, ya que su último partido en esta categoría había sido en el Campeonato Nacional 1984.

La aparición estelar de Simoni se produce en un momento traumático para Boca, que el domingo debutará en el Apertura ante Deportivo Riestra sin tener un delantero central en la formación, ya que están lesionados los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel, y Milton Giménez, los tres "9" que tiene el plantel azul y oro.

Simoni remarcó que "no tenía lugar" en Boca, y agregó que llegó a Gimnasia "a ayudar y a aportar mi granito de arena, por eso agradezco la posibilidad que me están dando".



- El Vélez del Melli arranca ganando -

Vélez se fue victorioso de su excursión a Córdoba, donde se impuso por 1-0 como visitante a Instituto con un derechazo raso de Tobías Andrada (90'+1).

El colombiano Álvaro Montero, arquero de Vélez, fue uno de los destacados en el triunfo del equipo del Mellizo Guillermo Barros Schelotto, con una actuación segura y un par de muy buenas atajadas para sostener al Fortín antes del único gol de la noche, que llegó en tiempo de descuento.

"Trabajar siempre da resultados, supimos aguantar un momento de dificultad y creo que fuimos justos ganadores, ya iremos creciendo", destacó Montero después de la victoria, en un regreso a la titularidad después de varios meses como suplente.

Montero también expresó que tiene la intención de jugar para la selección de Colombia, clasificada al Mundial 2026.

"Es uno de los objetivos que me puse al venir al fútbol argentino, el de optar por un cupo para ser parte" del combinado cafetero.

En otro de los encuentros del jueves, Banfield debió conformarse con un empate 1-1 como local frente a Huracán, en un cotejo entretenido.

Mauro Méndez (47'), de cabeza, abrió la cuenta para el Taladro del sur bonaerense, que no supo mantener la diferencia, y cerca del final llegó la igualdad a través del ecuatoriano Jordy Caicedo (84), uno de los nuevos del Globo, que empujó a la red un envío por el centro del área tras una buena jugada colectiva.