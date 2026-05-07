La jugada que se hizo viral en Bayern Múnich vs. PSG, en la que Luis Díaz quedó mal parado

Luis Díaz y Bayern Múnich quedaron eliminados de la Champions League. El sueño de los 'bávaros' de sumar a sus vitrinas una nueva 'orejona' quedó frustrado a causa del PSG, equipo que supo ejecutar una buena táctica y estrategia sobre el campo de juego del Allianz Arena. En el elenco alemán jugó todo el partido Luis Díaz, y una jugada en la que 'quedó mal parado', se ha hecho viral en las últimas horas.

Si bien 'Lucho' intentó apoyar en marca a su compañero Joshua Kimmich; tanto el lateral alemán como el colombiano se vieron superados por Désiré Doué. El extremo del París Saint-Germain se impuso con su técnica en la raya, y a punta de pisadas de balón dejó primero en el camino y tirado en el suelo al Kimmich, y luego cuando 'Lucho' intentó quitarle el balón fracasó en el intento, ya que la estrella de 'les rouge-et-bleu' hizo un taco extraordinario y salió jugando como si nada por toda la línea.

Luis Díaz en la formación del Bayern Múnich frente al PSG en la Champions League. Foto: Getty Imágenes

Por supuesto que dicha acción pronto se hizo tendencia entre los internautas de las redes sociales.

Recordemos que la serie global entre Bayern Múnich y PSG quedó 5-6 a favor de los dirigidos por Luis Enrique, que ahora le apostarán al bicampeonato en la Liga de Campeones. Los parisinos enfrentarán por el título al Arsenal, que hizo lo propio frente al Atlético de Madrid.



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Vea acá la jugada en la que Luis Díaz quedó mal parado en Bayern Múnich vs. PSG en semifinales de la Champions League:

Désiré Doué contra la raya, ufff. 😮‍💨🚬 pic.twitter.com/cBHsQTKU9z — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 7, 2026