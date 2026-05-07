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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La jugada que se hizo viral en Bayern Múnich vs. PSG, en la que Luis Díaz quedó mal parado

La jugada que se hizo viral en Bayern Múnich vs. PSG, en la que Luis Díaz quedó mal parado

Bayern Múnich y Luis Díaz le dijeron adiós al sueño de la Champions League tras no superar al PSG en el Allianz Arena. ¡Vea acá la acción que compromete al guajiro!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Luis Díaz en la previa de Bayern Múnich contra PSG en la Champions League.
Luis Díaz en la previa de Bayern Múnich contra PSG en la Champions League.
AFP

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