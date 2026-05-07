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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el golazo de Miguel Ángel Borja con Al Wasl; la asistencia fue de exjugador de Nacional

Vea acá el golazo de Miguel Ángel Borja con Al Wasl; la asistencia fue de exjugador de Nacional

Miguel Ángel Borja anotó en lo que fue el triunfo 2-3 de Al Wasl sobre Al Wahda en la Liga de Emiratos Árabes Unidos. ¡Vea acá el VIDEO de su anotación; fue conexión colombiana!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Miguel Ángel Borja y un festejo de gol con Al-Wasl en la Liga de Emiratos Árabes Unidos.
Miguel Ángel Borja y un festejo de gol con Al-Wasl en la Liga de Emiratos Árabes Unidos.
Foto: X de @AlWaslSC

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