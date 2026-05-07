Vea acá el golazo de Miguel Ángel Borja con Al Wasl; la asistencia fue de exjugador de Nacional

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Miguel Ángel Borja volvió a reportarse en el marcador con Al Wasl en la Liga de Emiratos Árabes Unidos. El delantero oriundo de Tierralta, Córdoba, dijo 'presente' en lo que fue el triunfo 2-3 de su escuadra sobre Al Wahda el miércoles anterior, anotando un verdadero golazo; la asistencia fue de Brahian Palacios.
Así fue como el tanto del popular 'Colibrí' llegó al minuto cinco y sirvió para abrir el marcador. Tras un centro al área, Borja Hernández logró conectar el balón de cabeza y mandó el mismo con dirección a la red. Luego vino el festejo efusivo con Brahian Palacios y el resto de sus compañeros de Al Wasl.
El triunfo le permitió al elenco donde milita el delantero cordobés llegar a los 42 puntos, tras 24 compromisos disputados, ubicándose en la tercera casilla de la clasificación general.
#ExRiver | Gol de Miguel Angel Borja en el Al-Wasl. Suma dos goles en los últimos dos partidos y siete tantos desde que llegó.— Medio River (@MedioRiver) May 7, 2026
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