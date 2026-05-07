Vea acá el golazo de Miguel Ángel Borja con Al Wasl; la asistencia fue de exjugador de Nacional

Miguel Ángel Borja volvió a reportarse en el marcador con Al Wasl en la Liga de Emiratos Árabes Unidos. El delantero oriundo de Tierralta, Córdoba, dijo 'presente' en lo que fue el triunfo 2-3 de su escuadra sobre Al Wahda el miércoles anterior, anotando un verdadero golazo; la asistencia fue de Brahian Palacios.

Así fue como el tanto del popular 'Colibrí' llegó al minuto cinco y sirvió para abrir el marcador. Tras un centro al área, Borja Hernández logró conectar el balón de cabeza y mandó el mismo con dirección a la red. Luego vino el festejo efusivo con Brahian Palacios y el resto de sus compañeros de Al Wasl.

El triunfo le permitió al elenco donde milita el delantero cordobés llegar a los 42 puntos, tras 24 compromisos disputados, ubicándose en la tercera casilla de la clasificación general.



Vea acá el golazo de Miguel Ángel Borja con Al Wasl, tras asistencia de Brahian Palacios:

#ExRiver | Gol de Miguel Angel Borja en el Al-Wasl. Suma dos goles en los últimos dos partidos y siete tantos desde que llegó.

pic.twitter.com/xT1d7tzEw6 — Medio River (@MedioRiver) May 7, 2026