Lamento en Alemania por eliminación del Bayern Múnich, de Luis Díaz, en Champions; "se ha esfumado"

Los principales diarios alemanes lamentaron este jueves la eliminación del Bayern Múnich, donde milita Luis Díaz, por el PSG tras el empate 1-1 registrado la víspera en la capital 'bávara' en las semifinales de la Champions League.

El empate en el duelo de vuelta de la eliminatoria implicó la eliminación 'bávara' por un resultado global de 6-5 y, según el diario generalista editado en Múnich Süddeutsche Zeitung, el club 'bávaro' debe reconocer que "futbolísticamente le faltan un par de facetas para estar en la cumbre más alta".

Bayern Múnich vs PSG; acción de juego en la semifinal de la Champions League Fotografía tomada de: la cuenta oficial de X de Bayern Múnich

Como ese diario, el periódico 'Bild', el más leído de Alemania, aludió a las quejas del Bayern Múnich por la actuación arbitral, pero también destacó que los sueños de conseguir el triplete en esta campaña terminaron tras la eliminación del miércoles.



"¡El sueño de levantar la Copa de Europa y conseguir el tercer triplete de la historia del club se ha esfumado!", exclamó 'Bild'.

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El también diario generalista 'Welt', el duelo contra el París Saint-Germain de Luis Enrique evidenció las "carencias" del equipo que dirige el técnico belga, Vincent Kompany.

"La actuación del árbitro, ciertamente irregular, no fue, ni mucho menos, la única razón por la que el equipo de Múnich no logró clasificarse para la final", comentó 'Die Welt'.

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"Esa noche les faltó precisión, eficacia e inteligencia. Y jugadores clave en plena forma", agregó el análisis que ofrecía este jueves en su edición digital este otro diario generalista germano.

También en su edición digital, el semanario 'Kicker', señaló que al Bayern le faltó un "2 %" para superar la eliminatoria y puso el foco en las lágrimas del delantero inglés Harry Kane estrella del once de Kompany cuyo gol del miércoles "llegó demasiado tarde", en el minuto 94.

"No hay nada de lo que avergonzarse", comentaron en 'Kicker' sobre la eliminación del Bayern.

El equipo 'bávaro', el más laureado del fútbol alemán, ya ha cantado el alirón en la Bundesliga y el 23 de mayo se medirá al Stuttgart en la final de la Copa de Alemania.

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El París Saint-Germain se medirá el 30 de mayo al Arsenal, que eliminó en la otra semifinal al único español superviviente en el torneo en esta penúltima ronda, el Atlético de Madrid.