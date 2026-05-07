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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Lamento en Alemania por eliminación del Bayern Múnich, de Luis Díaz, en Champions; "se ha esfumado"

Lamento en Alemania por eliminación del Bayern Múnich, de Luis Díaz, en Champions; "se ha esfumado"

En la prensa 'teutona' analizaron este jueves lo que fue el empate y posterior eliminación de Luis Díaz y compañía de la presente edición de la Champions League, a manos del PSG.

Por: EFE
Actualizado: 7 de may, 2026
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Luis Díaz en la formación del Bayern Múnich frente al PSG en la Champions League.
Luis Díaz en la formación del Bayern Múnich frente al PSG en la Champions League.
Foto: Getty Imágenes

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