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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La jugadota de Johan Mojica contra Real Madrid, de la que hablan en España; “exquisito”

La jugadota de Johan Mojica contra Real Madrid, de la que hablan en España; “exquisito”

El lateral izquierdo colombiano, Johan Mojica, tuvo una destacada presentación este sábado en la victoria 2-1 del Mallorca sobre el Real Madrid.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Johan Mojica Mallorca
Johan Mojica, futbolista del Mallorca - Foto:
Getty Images

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