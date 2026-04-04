La jugadota de Johan Mojica contra Real Madrid, de la que hablan en España; “exquisito”

El Mallorca derrotó 2-1 a Real Madrid, este sábado, en el batacazo de la fecha en la Liga de España, donde hubo participación colombiana de Johan Mojica, quien disputó todo el partido y fue clave para el triunfo de su equipo.

Y además de su buen rendimiento en el terreno de juego, el lateral izquierdo dejó una acción viral durante el compromiso, que ha generado asombro por parte de las redes sociales de LaLiga y hasta de 'El Chiringuito', popular programa deportivo español.

"Exquisito, Johan Mojica", así lo tildó la Liga de España el control espectacular y preciso del colombiano tras un saque del arquero del Real Madrid, que venía con potencia, aunque el vallecaucano logró bajar con calidad y técnica.

Por su parte, de forma jocosa, 'El Chiringuito' lo reposteó con el siguiente mensaje: "¿La ha bajado Mojica?", resaltando también la precisión con la que el también jugador de la Selección Colombia dominó la pelota.



Así fue la jugada viral de Johan Mojica en Mallorca 2-1 Real Madrid, por LaLiga:

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