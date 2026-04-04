James Rodríguez y los partidos con Minnesota antes del Mundial 2026; se atravesó una enfermedad

El estado de salud de James Rodríguez es algo que tiene pendientes no solo a los hinchas colombianos, sino también al Minnesota United, donde aunque no hay más detalles sobre lo sucedido luego del partido contra Francia, hay expectativa con que poco a poco pueda regresar a las canchas con su club en la MLS.

Mientras tanto, desde Estados Unidos llegaron novedades y hasta aclararon algunos aspectos sobre el presente del mediocapista cucuteño en el cuadro de los 'loons', ya con su baja confirmada para este sábado para el encuentro frente a Los Ángeles Galaxy.



Lo último sobre James Rodríguez en Minnesota United

Tras el comunicado de la FCF informando sobre los quebrantos de salud del capitán de la Selección Colombia, que lo tuvo hospitalizado por 72 horas, llegaron noticias desde Estados Unidos, especialmente con el técnico Cameron Knowles, quien afirmó que "será evaluado día a día por nuestro equipo médico y en la medida que vaya encontrando progreso, lo iremos integrando como se pueda", confirmando, además, que "las lesiones pasan y las enfermedades también".

Del lado del Minnesota United también agregaron que no estaría disponible porque estaba "enfermo" para el duelo de este sábado frente a Los Ángeles Galaxy, pero sin dar mayor detalles sobre qué es lo que exactamente le sucede al colombiano.

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en partidos preparatorios de la fecha FIFA de marzo AFP

En cuanto a la FCF lo puntualizaron como una "deshidratación severa", y enfatizaron en que no es ninguna lesión deportiva o que sea producto del esfuerzo hecho en los partidos preparatorios con la Selección Colombia frente a Croacia (1-2) y Francia (1-3).



Lo cierto es que por el momento lo más importante es que James Rodríguez logre estar saludable, recuperarse de lo que viene pasando en los recientes días, y pueda estar inicialmente disponible en el Minnesota United, para buscar más minutos de cara a los compromisos del presente año, especialmente por la Copa del Mundo.



Los partidos que le quedan a James Rodríguez antes del Mundial 2026

Ya con su baja confirmada para el duelo de este sábado frente a Los Ángeles Galaxy, en el calendario del '10' restan 10 partidos hasta finales de mayo, antes de que se ponga a disposición de Néstor Lorenzo para el certamen orbital que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

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9 compromisos de la Major League Soccer y uno de la US Open Cup será lo que le faltaría a James Rodríguez con el Minnesota United, para intentar sumar la mayor cantidad de minutos posibles y llegar con más competencia y rodaje a la Copa del Mundo en Norteamérica.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Minnesota United, en un partido de la MLS Getty Images

Por el momento, James Rodríguez solamente tiene 41 minutos disputados con los 'Loons', entre dos partidos en los que ha entrado desde el banquillo de suplentes, frente a Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders. Estuvo de suplente en un encuentro y no fue convocado ya en tres, uno mientras resolvía sus temas de visa de trabajo, y dos por molestias.