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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y los partidos con Minnesota antes del Mundial 2026; se atravesó una enfermedad

James Rodríguez y los partidos con Minnesota antes del Mundial 2026; se atravesó una enfermedad

En medio de la espera por la mejora de su salud, James Rodríguez es noticia en Estados Unidos por su presencia en el Minnesota United y lo que pasó luego de estar con Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de abr, 2026
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James Rodríguez
James Rodríguez, jugador de Selección Colombia y Minnesota United - Foto:
Getty Images

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