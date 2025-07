La multimillonaria cláusula que tiene Nelson Deossa en Monterrey; pretendientes se espantaron

Nelson Deossa fue una de las grandes revelaciones del Mundial de Clubes. Su destacado rendimiento con Monterrey despertó el interés de varios equipos, tanto en Sudamérica como en Europa. Sin embargo, la directiva del club mexicano dejó en claro que no será fácil dejarlo salir.

El colombiano jugó los tres partidos de la fase de grupos con 'rayados', y el juego de los octavos de final frente a Borussia Dortmund donde terminaron eliminados, en todos disputó los 90 minutos y además sumó un gol, que fue frente a Urawa Reds.

Según afirmó el periodista Diego Medina del medio 'TUDN': "En los últimos días el Monterrey ha recibido, más que ofertas, preguntas, se ha sondeado el presente y el posible futuro de Nelson Deossa. Algunos clubes han llamado al entorno de Nelson, al Monterrey para preguntar cuánto vale", se leyó.

Continuó diciendo: "Monterrey no está dispuesto a vender, no es un club vendedor, la cláusula de rescisión ronda los 20 millones de dólares. Se fue de espaldas River Plate y también el Porto, que ha sido el más cercano, que está interesado y pidió una pausa para hacerse a un lado", concluyó el comunicador mexicano.



Nelson Deossa se ganó todos los elogios

La prensa mexicana no para de 'echarle flores' al jugador 'cafetero' por su superlativo nivel en dicho torneo, incluso, el periodista Luis Fernando Ibarra, en los últimos días se mantuvo firme con u comentario que generó polémica antes del inicio del Mundial de Clubes, dejando 'picantes' comparaciones entre Deossa y James Rodríguez.

"Ya terminó la participación de club de Monterrey mexicano en la derrota con el Borussia Dortmund, pero lo que se había señalado hace algunos meses en el tema de Nelson Deossa, tienen una joyita en Colombia, incluso yo mencionaba que era mejor en este momento que James Rodríguez, cosa que me parece que no me he equivocado. Y preciso hoy, Deossa termina siendo el MVP del Monterrey", dijo.



Números de Nelson Deossa en la última temporada de la Liga MX

El colombiano es pieza fundamental en la titular del DT Domènec Torrent, y en la última temporada, Deossa jugó tofos los 21 partidos que disputó el equipo (1130 minutos en cancha), en donde marcó cinco tantos y asistió en una oportunidad, donde a su equipo le fue esquivo el título en la Liguilla del Torneo de Finalización.