Bryan Coquard, al borde del llanto, pidió perdón en el Tour de Francia: "No soy mal tipo"

La edición 112 del Tour de Francia ha tenido un inicio accidentado. En las primeras tres jornadas se presentaron diversas caídas, dejando retiros importantes como el de Filippo Ganna, del INEOS Grenadiers, y Jasper Philipsen, corredor del Alpecin Deceuninck. Justamente, sobre lo ocurrido con el belga, hubo una serie de señalamientos contra Bryan Coquard por lo ocurrido.

El ciclista del Cofidis se enredó y cerró a Philipsen, sin intención. Por eso, se pronunció. "Vi las imágenes, no sabía realmente lo que pasó. Siento como si Jonathan Milan, en ese embalaje, tocara mi rueda delantera o tal vez es Laurenz Rex (Intermarché Wanty) el que me está desequilibrando. Realmente no sé", afirmó Coquard, de entrada, antes de dar más explicaciones.

"No era mi intención provocar una caída ni correr riesgos. Estaba a rueda de Milan y cuando arrancó ni sentí que tocara nada. Perdí el equilibrio, la cala y también casi la zapatilla. Quiero pedir disculpas a Philipsen y a Alpecin. Aunque no soy mal tipo, no es agradable. Contaba con que se iba a meter todo el mundo", añadió el francés en charla con los medios presentes.

🥺 A fine tappa Coquard, quasi in lacrime, si è scusato con Philipsen per la caduta che lo ha costretto ad abbandonare il Tour 💔 pic.twitter.com/T5OBF51WOo — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 7, 2025

Y es que, casi entre lágrimas y aceptando el error, pero dejando claro que nunca quiso hacerle daño a nadie, sentenció lo siguiente: "No quería cortarle de cara al esprint final, intenté salirme, pero llegó otra caída. Nunca es agradable, no fue intencional, no lo hice a propósito".

Esto no es Culpa de Nadie



Como pueden sacarle una tarjeta amarilla a Coquard por esto??



No ve venir al corredor de Intermache



Quien sanciona esto , no ha competido al más alto nivel pic.twitter.com/SB6jn2Y5qU — David Etxebarria (@tatxu73) July 8, 2025

Declaraciones de Tim Merlir, tras ganar la etapa 3 del Tour de Francia 2025

El belga Tim Merlier (Soudal Quick Step), campeón de Europa en ruta, se mostró muy contento en la meta de Dunkerque, ya que se impuso por milímetros al esprint ante el italiano Jonathan Milan.

"Estoy muy contento, es mi segunda victoria en el Tour y solo he esprintado dos veces en el Tour!", dijo Merlier.

El esprint fue muy disputado, puesto que los hombres del Lidl colocaron en inmejorables condiciones a Milan, pero Merlier buscó su rueda y logró la victoria sobre la línea.

Jasper Philipsen, uno de los mejores embaladores del mundo, se retiró en la etapa 3 del Tour de Francia 2025 AFP

"En los últimos cinco kilómetros fue realmente difícil encontrar una buena posición, solo en los últimos 500 metros logré volver al grupo que disputaba el esprint. Me costó mucha energía, pero una vez posicionado, tuve confianza en mis fuerzas", explicó.

Victoria que solo se creyó cuando vio la foto de llegada, que delató su segundo éxito en el Tour. En 2021 logró su primera etapa en Pontivy.

"Milan estuvo muy cerca. Sabía que iba adelante, pero al levantar los brazos, pensé que me había, así que estaba un poco preocupado", admitió.

"Siempre es difícil competir contra Milan. Vine aquí para ganar una etapa. El maillot amarillo también era un objetivo, pero estoy contento de haber ganado mi etapa", concluyó.