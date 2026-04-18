Las cuentas del Bayern Múnich y Luis Díaz para ser campeones de Bundesliga; este domingo se define

El Borussia Dortmund cayó 2-1 en el campo del Hoffenheim, una segunda derrota consecutiva que le da al Bayern Múnich su primera bola de título el domingo, este sábado en una 30ª jornada de la Bundesliga en la que debutó con derrota la entrenadora del Union Berlin Marie-Louise Eta.

Con 64 puntos en su casillero, el Borussia Dortmund terminará la temporada con un máximo de 76 puntos si gana sus últimos cuatro partidos de la Bundesliga, es decir, el total actual del Bayern.



¿Cómo queda campeón el Bayern Múnich y Luis Díaz de Bundesliga?

Los jugadores de Vincent Kompany quedarán por tanto matemáticamente fuera del alcance del BVB y serán campeones si suman un punto el domingo en casa contra el Stuttgart.

Pero con una diferencia general de goles ampliamente favorable (+78 contra +30), los 76 puntos deberían ser más que suficientes para que los muniqueses terminen en la primera posición al final de la temporada.

Si pierden, se aplazará la celebración del título de Bundesliga hasta la próxima fecha, pero en Alemania esperan que aseguren el trofeo, para enfocarse en las semifinales de la Champions League, el objetivo principal de la temporada, donde ya dejaron al Real Madrid en cuartos de final y ahora deberán medirse al PSG.



Luis Díaz en la formación del Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League. X de @FCBayern

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El sábado, el Dortmund encajó su segunda derrota consecutiva, una semana después de haber perdido en su propio Westfalenstadion contra el Bayer Leverkusen (1-0).

Encajó dos penales transformados por Andrej Kramaric (minutos 42 y 90+8), mientras que Serou Guirassy había empatado para el Dortmund en la recta final (87').



Bayern Múnich vs Stuttgart EN VIVO; hora y TV del partido de Luis Díaz

Fecha: domingo 19 de abril de 2026

Hora: 10:30 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania)

Transmisión: Disney Plus / ESPN

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Así las cosas, los hinchas colombianos estarán pendientes este domingo de Luis Díaz para saber si levantará su segundo trofeo con el Bayern Múnich, tras conseguir a principio de temporada la Supercopa de Alemania, donde casualmente marcó gol y fue frente al mismo rival.



- Primavera cargada de objetivos -

El 35º título de campeón para el Bayern, récord en Alemania, no es más que cuestión de tiempo desde la victoria muniquesa (3-2) en Dortmund a finales de febrero.

Será solo una primera etapa en una primavera que los jugadores capitaneados por Manuel Neuer esperan que sea prolífica.

Acción de juego entre el Bayern y el Real Madrid AFP

La semana que viene visitarán el campo del Leverkusen para las semifinales de Copa, y siguen vivos en la Liga de Campeones, con una semifinal contra el París SG (28 de abril y 6 de mayo), después de haber eliminado al Real Madrid en cuartos de final.

"Los jugadores ya han dicho que se centrarán inmediatamente en Leverkusen, pase lo que pase. Todos podemos aceptar tener que esperar un poco más para celebrar", explicó el sábado por la mañana Kompany en la rueda de prensa previa al partido.