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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Las cuentas del Bayern Múnich y Luis Díaz para ser campeones de Bundesliga; este domingo se define

Las cuentas del Bayern Múnich y Luis Díaz para ser campeones de Bundesliga; este domingo se define

El partido del Bayern Múnich contra Stuttgart será clave para conocer si 'Lucho' y sus compañeros se quedarán con el título de la Liga de Alemania. ¿Qué necesitan para asegurarlo?

Por: AFP
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Luis Díaz Bundesliga Bayern Múnich
Luis Díaz en Bundesliga celebra goles con Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

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