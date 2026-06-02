"Junior no ha ganado nada; buscaremos el primer gol contra Nacional en Medellín"

Junior dio un golpe de autoridad en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay I-2026. El equipo barranquillero se impuso 3-0 sobre Nacional en el estadio Romelio Martínez y quedó con una ventaja importante de cara al compromiso definitivo que se disputará el próximo lunes 8 de junio, a las 5:00 p.m., en el Atanasio Girardot. Sin embargo, su entrenador, Alfredo Arias, evitó cualquier ambiente de celebración anticipada.

El técnico uruguayo destacó que la superioridad mostrada por su equipo tuvo detrás un trabajo táctico específico, pensado para incomodar el funcionamiento del conjunto antioqueño y explotar espacios en campo rival.

“Tiene cierta similitud a lo que planteamos en Bogotá y acá contra Santa Fe con alguna variabilidad sobre todo en las básculaciones y relevos. Necesitamos que Peña relevara muy bien y que los laterales hicieron superioridad numérica en campo rival. La superioridad fue muy buena, le hicimos daño al rival, los pusimos donde queríamos. Esta es la primer parte, son 180 minutos. No nos ha sobrado nada, así tenemos que llegar a Medellín”, explicó Arias luego del encuentro.

El entrenador también aprovechó para quitarse protagonismo y trasladar todo el reconocimiento al grupo de jugadores, resaltando el compromiso colectivo que, según él, ha marcado el recorrido del equipo hasta esta instancia.



Junior vs. Nacional. COLPRENSA.

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“El mérito es de los jugadores, es totalmente de ellos. Son buenos, pero sobre todos buenas personas. Los que no fueron citados para hoy, estuvieron presentes con su voz aliento. Es un juego, donde nunca he sido yo, somos nosotros, son 11 los que juegan y los cinco que entran”, afirmó.

Pese al marcador amplio conseguido en Barranquilla, Arias dejó claro que no habrá cambios radicales para la vuelta y que Junior buscará mantener su identidad futbolística en Medellín.

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“Trataremos de ir con la idea que siempre hemos tenido, no hay tiempo para cambiar. Es corregir lo que no hemos hecho bien, allá iremos en busca del primer gol”, comentó.

Además, reconoció el nivel del rival y anticipó que el duelo en el Atanasio será muy diferente al de la ida, especialmente por el contexto y el respaldo que tendrá Nacional como local.

“Hay un trabajo estratégico para controlar un equipo como Nacional, sobre todo porque tienen muy buenos jugadores y DT. Será muy difícil el encuentro allá. Concentración y ser solidarios será clave”, señaló.

Finalmente, Arias envió un mensaje de cautela y recordó que la serie aún no está definida pese al 3-0 conseguido. “Tener pies sobre la tierra, no hemos ganado, apenas vamos en la mitad. Así como hoy nos apoyó la hinchada, allá será lo mismo para Nacional”, concluyó el estratega uruguayo.