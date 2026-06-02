"En Nacional no salimos como debía afrontarse una final; no hicimos el mejor partido"

Atlético Nacional vivió una noche de terror en el estadio Romelio Martínez. Este martes 2 de junio, perdió 3-0 con Junior de Barranquilla, en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026, y, ahora, deberá buscar la hazaña en casa. Recordemos que el juego de vuelta está programado para el lunes 8 del mismo mes, a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín. Allí, se conocerá el campeón del primer semestre.

Sobre lo ocurrido en los primeros 90 minutos, William Testillo puso la cara y analizó lo acontecido en el terreno de juego. Además, se mostró optimista para lo que se avecina y fue autocrítico, consciente de que no mostraron su mejor nivel.

Junior de Barranquilla venció 3-0 a Atlético Nacional por la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

¿Cómo lo vivieron en la cancha?

"Nos costó el primer tiempo. Además, hay que ser autocríticos y no salimos como debía afrontarse una final. Estamos con la cabeza en alto, la ilusión sigue y más con nuestra gente, en casa. Tenemos la fe y convicción, sabiendo que hay que corregir, que podemos remontar la serie".

¿Qué decirle al hincha?

"Estamos golpeados, pero sabíamos que, en este juego, ni ganábamos el campeonato ni lo perdíamos. Tenemos la ilusión en casa, donde somos fuertes. Se deber corregir lo que no se hizo bien, con nuestra gente somos fuertes y tenemos la ilusión de dar vuelta a todo, más que varias veces hemos hecho tres goles y esta vez, se necesita ello. Tenemos ilusión. Hay que hacer el duelo de lo ocurrido, corregir lo que no se hizo y contar con el apoyo de la gente, en busca del campeonato".



¿Por qué el equipo cambia tanto de manera constante?

"Somos autocríticos y sabemos que no hicimos el mejor partido. No salimos como debíamos. El gol de inicio fue un golpe anímico; luego, en el segundo tanto, fue un desajuste. Nos golpeó el primer tiempo. Sabemos que tenemos que levantarnos rápido, aceptar la crítica y crecer para jugar el partido definitivo".