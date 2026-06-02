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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tabla de goleadores de la Liga BetPlay I-2026, tras doblete de Luis Muriel contra Nacional

Tabla de goleadores de la Liga BetPlay I-2026, tras doblete de Luis Muriel contra Nacional

Además de haber sido clave con sus anotaciones, en la ida de la final, Luis Muriel se metió en la pelea por convertirse en el máximo goleador del semestre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Luis Muriel celebra un gol en la final de la Liga BetPlay I-2026, entre Junior y Nacional
Luis Muriel celebra un gol en la final de la Liga BetPlay I-2026, entre Junior y Nacional
Colprensa

Junior goleó por 3-0 este martes al Atlético Nacional en el partido de ida de la final de la liga colombiana, una victoria liderada por el experimentado Luis Muriel, que anotó un doblete y lideró a los barranquilleros.

En el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, los anfitriones superaron a su rival de principio a fin con los dos tantos de Muriel y otro más del extremo Bryan Castrillón.

Luis Muriel, autor de un gol en la victoria de Junior de Barranquilla sobre Boyacá Chicó
Fútbol Colombiano

Vea el gol de Luis Muriel con Junior vs Nacional por la final de Liga BetPlay I-2026

Los anfitriones golpearon rápido, al minuto siete, en una gran jugada individual del extremo Cristian Barrios, que sacó un remate desde el borde del área que atajó el portero Harlen Castillo y que en el rebote mandó al fondo Castrillón.

El conjunto barranquillero mantuvo el control, con una presión intensa que dificultó mucho la circulación a los visitantes, que sólo pudieron acercarse con un disparo de media distancia que despejó el portero uruguayo Mauro Silveira.

El 2-0 llegó al 36 en un muy buena jugada por la derecha del lateral Jhonier Guerrero, que mandó un centro rastrero para que Muriel, de primera, celebrara ante un público extasiado por el gran rendimiento de su equipo.

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En el cierre de la etapa inicial, el central Daniel Rivera salvó el gol de los visitantes al sacar el balón en la línea cuando el creativo Juan Manuel Rengifo mandó un centro rastrero que estuvo a punto de ser rematado por el goleador Alfredo Morelos.

Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026
Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

En el segundo tiempo, el partido se equilibró, pero los locales consiguieron un penalti cuando el central César Haydar derribó con un golpe sutil y dudoso a Luis Muriel, que luego se encargó de cobrar y mandó el balón al fondo de la portería de Castillo.

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El Atlético Nacional trató de descontar y para eso el entrenador Diego Arias envió a la cancha al atacante Cristian Arango y al extremo Andrés Sarmiento, quienes no pudieron hacer mucho para desequilibrar a una defensa liderada por Daniel Rivera, una de las figuras del partido.

Al final, el Junior se relajó también y el marcador se mantuvo en 3-0, por lo que los barranquilleros quedaron muy cerca del bicampeonato y deberán defender la ventaja el próximo lunes en el estadio Atanasio Giraradot de Medellín.

Luis Muriel, delantero de Junior de Barranquilla, celebra su segundo gol contra Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay I-2026
Luis Muriel, delantero de Junior de Barranquilla, celebra su segundo gol contra Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay I-2026
AFP

Tabla de goleadores de la Liga BetPlay I-2026

  1. Andrey Estupiñán - 13 goles
  2. Luis Muriel -13 goles
  3. Hugo Rodallega - 12 goles
  4. Alfredo MoreloS - 11 goles
  5. Jorge Rivaldo - 11 goles
  6. Yeison Guzmán - 10 goles
  7. Dayro Moreno - 10 goles
  8. Andrés Arroyo - 9 goles
  9. Rodrigo Contreras - 8 goles
  10. Juan Torres - 7 goles
  11. Luis Sandoval - 7 goles
  12. Juan Manuel Rentifo - 7 goles
  13. Jefry Zapata - 7 goles
  14. Leonardo Castro - 7 goles
  15. Luciano Pons - 7 goles
  16. Stiven Rodríguez - 7 goles
  17. Andrés Rentería - 6 goles
  18. Luifer Hernández - 6 goles
  19. Fabricio Sanguinetti - 6 goles
  20. Avilés Hurtado - 6 goles
Hinchas del Junior de Barranquilla.
Fútbol Colombiano

¿Por qué se detuvo Junior vs. Nacional al minuto 83, en la final de Liga BetPlay I-2026?

Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026
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Junior, de la mano de Luis Muriel, goleó 3-0 a Nacional en la ida de la final de Liga BetPlay I-2026

Junior vs. Nacional.
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¿Cuándo es Nacional vs. Junior, por el partido de vuelta de la final de Liga BetPlay I-2026?

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