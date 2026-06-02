Tabla de goleadores de la Liga BetPlay I-2026, tras doblete de Luis Muriel contra Nacional

Junior goleó por 3-0 este martes al Atlético Nacional en el partido de ida de la final de la liga colombiana, una victoria liderada por el experimentado Luis Muriel, que anotó un doblete y lideró a los barranquilleros.

En el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, los anfitriones superaron a su rival de principio a fin con los dos tantos de Muriel y otro más del extremo Bryan Castrillón.

Los anfitriones golpearon rápido, al minuto siete, en una gran jugada individual del extremo Cristian Barrios, que sacó un remate desde el borde del área que atajó el portero Harlen Castillo y que en el rebote mandó al fondo Castrillón.

El conjunto barranquillero mantuvo el control, con una presión intensa que dificultó mucho la circulación a los visitantes, que sólo pudieron acercarse con un disparo de media distancia que despejó el portero uruguayo Mauro Silveira.



El 2-0 llegó al 36 en un muy buena jugada por la derecha del lateral Jhonier Guerrero, que mandó un centro rastrero para que Muriel, de primera, celebrara ante un público extasiado por el gran rendimiento de su equipo.

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En el cierre de la etapa inicial, el central Daniel Rivera salvó el gol de los visitantes al sacar el balón en la línea cuando el creativo Juan Manuel Rengifo mandó un centro rastrero que estuvo a punto de ser rematado por el goleador Alfredo Morelos.

Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

En el segundo tiempo, el partido se equilibró, pero los locales consiguieron un penalti cuando el central César Haydar derribó con un golpe sutil y dudoso a Luis Muriel, que luego se encargó de cobrar y mandó el balón al fondo de la portería de Castillo.

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El Atlético Nacional trató de descontar y para eso el entrenador Diego Arias envió a la cancha al atacante Cristian Arango y al extremo Andrés Sarmiento, quienes no pudieron hacer mucho para desequilibrar a una defensa liderada por Daniel Rivera, una de las figuras del partido.

Al final, el Junior se relajó también y el marcador se mantuvo en 3-0, por lo que los barranquilleros quedaron muy cerca del bicampeonato y deberán defender la ventaja el próximo lunes en el estadio Atanasio Giraradot de Medellín.

Luis Muriel, delantero de Junior de Barranquilla, celebra su segundo gol contra Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay I-2026 AFP

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