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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Diego Arias: "El tercer gol de Junior, del penalti, fue dudoso, no sé qué tan real fue"

Diego Arias: "El tercer gol de Junior, del penalti, fue dudoso, no sé qué tan real fue"

Además de haber hablado del juego, mostrarse autocrítico y enviar un mensaje a la hinchada, el técnico de Atlético Nacional habló del arbitraje contra Junior.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Atlético Nacional la pasó mal en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026. Este martes 2 de junio, cayó 3-0 contra Junior de Barranquilla, en el estadio Romelio Martínez, y, ahora, deberá buscar la remontada en casa. El encuentro de vuelta está programado para el lunes 8 de junio, a las 5:00 p.m. (hora de Colombia), en el Atanasio Girardot. Allí, se conocerá al campeón del primer semestre, pero antes de ello, Diego Arias, entrenador del 'verdolaga', puso la cara y se mostró autocrítico. Además, analizó las decisiones arbitrales de Carlos Ortega, quien ofició como juez central.

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¿Cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron?
"En el primer tiempo, nos costó entrar en el partido. Sabíamos que, en las pérdidas, intentarían atacar rápido por las características de los jugadores que hubo en el campo. Nos costó reaccionar en las pérdidas y permitimos transiciones donde fueron peligrosos. El primer gol llegó rápido y el segundo fue un error de nuestras parte. A partir de ahí, todo se convirtió en un partido que favorecía a Junior por estar con su gente y la clase de jugadores. Tenemos que aprender, crecer y recuperarnos rápido para el partido de vuelta, con nuestra gente".

¿Por qué cambió el esquema?
"Durante el partido, cambiamos de esquema, intentando revertir el marcador. Se intentó por todos los medios, cambiando jugadores, pero nos costó entrar en el primer tiempo. Vas a aprender, a crecer y estaremos con una mejor versión, al nivel de la ilusión, para la vuelta".

¿Cómo reponerse desde lo mental?
"De la misma forma como llegamos a esta final. Tuvimos algunos partidos donde no se jugó como quería ni el resultado se obtuvo, pero reconocimos en lo que se falló, hicimos análisis profundo y estuvimos unidos. Vamos a mantenernos unidos para sacar adelante esto".

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla jugarán la vuelta de la final en el estadio Atanasio Girardot
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Colprensa

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¿Cuál fue la razón del cambio de Mateus Uribe?
"Durante la semana, no pudo estar en algunos entrenamientos por una molestia. Intentó llegar al partido, pero fue difícil. Confiamos en el jugador que se iba a elegir, lo haría bien. El tercer gol, del penalti, fue dudoso, no sé qué tan real fue".

¿Qué decirle a la afición sobre el cambio de nivel?
"En este tipo de instancias, el partido de visitante es complejo porque cada equipo, con el apoyo de su gente, lleva el partido a las condiciones que quiere. Nos costó en Ibagué, pero después mejoramos. Dimos ventajas en el primer tiempo, donde fue difícil. Hay condiciones y ventajas que no se podían dar. Confiamos en que todos juntos, en el Atanasio Girardot, lo vamos a sacar adelante y materializar el sueño que tenemos todos".

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