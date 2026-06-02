Falcao García y una sorpresiva visita a la Selección Colombia antes del Mundial 2026

La Selección Colombia está ultimando detalles para su viaje a Estados Unidos con miras a enfrentar a Jordania en San Diego, en lo que será el juego de fogueo previo al Mundial 2026. En medio de ese panorama, la 'tricolor' fue sorprendida este martes 2 de junio en el hotel de concentración en Bogotá por Radamel Falcao García, su goleador histórico que además estuvo presente en la cita orbital de Rusia 2018.

"¡𝑼𝒏𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂, 𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒐𝒔 𝒍𝒍𝒆𝒏𝒐́ 𝒅𝒆 𝑶𝑹𝑮𝑼𝑳𝑳𝑶 𝑪𝑶𝑳𝑶𝑴𝑩𝑰𝑨𝑵𝑶! ¡𝑺𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒂́ 𝒖𝒏 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆𝒓 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒓 a Falcao 𝒚 𝒂 𝒔𝒖 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂!", fue el emotivo mensaje de la cuenta oficial del combinado nacional junto a unas fotos de 'El Tigre' junto a varios jugadores.

La primera fue con James Rodríguez, con quien armó buena dupla en las Eliminatorias 2014. Otro que no se perdió la postal fue Luis Díaz, vigente estrella de Colombia y que pinta como la ficha principal para la Copa del Mundo que inicia el próximo jueves 11 de junio.

Jhon Córdoba y Deiver Machado también posaron con el delantero de Millonarios. García Zárate no fue solo y acudió junto a su familia.



📸 ¡𝑼𝒏𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂, 𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒐𝒔 𝒍𝒍𝒆𝒏𝒐́ 𝒅𝒆 𝑶𝑹𝑮𝑼𝑳𝑳𝑶 𝑪𝑶𝑳𝑶𝑴𝑩𝑰𝑨𝑵𝑶! 👏



¡𝑺𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒂́ 𝒖𝒏 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆𝒓 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒓 a @falcao 𝒚 𝒂 𝒔𝒖 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂! 🙌#ConOrgulloColombiano 🇨🇴 pic.twitter.com/4KqtDGB92O — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 3, 2026