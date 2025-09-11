Le lesión de Jhon Durán en Fenerbahce, más grave de lo que parece; se alarga su ausencia

Jhon Durán es tema noticioso en territorio turco, luego de que revelaran sensible información sobre lo que sería su lesión, que, en el peor de los casos, podría sacarlo de las canchas durante “toda la temporada”.

Y es que, tras varias especulaciones y demás sobre lo que sería el estado real del futbolista colombiano, desde Turquía informan que al parecer sí es verdad que el atacante paisa tiene unos problemas físicos.

Es más, justo por esa razón, Jhon Durán estaría fuera de las canchas por lo menos hasta finales de septiembre; motivo por el que complicaría su presencia en la doble jornada de fogueo con la Selección Colombia, en octubre.

Jhon Jáder Durán entró y hubo incidentes en el banco de suplentes. Foto: Fenerbahce.

“Según el informe de Yağız Sabuncuoğlu, Jhon Durán podrá regresar al campo en 2-3 semanas, pero no se someterá a ninguna cirugía por su lesión”, indicó el portal local ‘Milliyet’, dando detalles de la lesión del colombiano, quien ha optado por no intervenirse quirúrgicamente; esto, teniendo en cuenta que una operación lo podría sacar la mayor parte de la temporada.

Sumado a eso, en el medio turco revelaron cuándo podría volver Jhon a los terrenos de juegos con el Fenerbahce: “Durán se perderá los partidos de liga contra el Trabzonspor, el Alanyaspor y el Kasımpaşa durante este periodo de dos a tres semanas, así como el partido de la UEFA Europa League contra el Dinamo de Zagreb. El plan es que el joven jugador esté en el campo para el partido contra el Antalyaspor a finales de septiembre”.



¡Podría perderse toda la temporada!

Otro periodista turco también se refirió al tema del futbolista colombiano, que es noticia durante los últimos días en el entorno del Fenerbahce.

Y es que, según lo reveló Gürcan Bilgic en su programa, la lesión de Durán podría llevarlo a una operación, que sería fatal, teniendo en cuenta que comprometería su temporada y, consigo, su aspiración de poder ir a la Copa del Mundo del próximo año.

“Ayer me enteré de que la lesión de Durán es grave; estará de baja al menos un mes.Se espera que se recupere sin cirugía, pero la cirugía podría costarle la temporada a John Durán.Es una situación preocupante. Por eso En Nesyri y Talisca se han vuelto tan valiosos, al igual que Cenk”, agregó el periodista turco.

Jhon Durán, delantero del Fenerbahçe. X de @Fenerbahce

Habrá que ver cómo se desarrolla la situación del colombiano en los próximos días, para determinar si solo es un problema físico sin mucha trascendencia o, si por el contrario, sí tiene repercusiones a largo plazo durante toda la temporada.