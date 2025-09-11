A James Rodríguez le dan bombo en León; pero allá le piden lo mismo de Selección Colombia

James Rodríguez sigue demostrando que su calidad no tiene fronteras. Después de una Fecha FIFA destacada con la Selección Colombia, donde se lució con un gol y dos asistencias, el mediocampista del Club León regresa a la Liga MX con la moral por las nubes. Su rendimiento con la 'tricolor' no solo consolidó su rol de líder dentro de la selección, sino que también reafirmó el porqué sigue siendo considerado uno de los mejores 10 de América.

En la victoria 3-0 contra Bolivia, James fue crucial al marcar un gol que selló el pase de Colombia al Mundial 2026. Este gol, de enorme trascendencia, reafirmó su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Pero su magia no se detuvo ahí. Contra Venezuela, en un partido vibrante que terminó 6-3 a favor de Colombia, James demostró su visión de juego al registrar dos asistencias, siendo una pieza fundamental para el ataque colombiano. Su capacidad para liderar el juego ofensivo de la selección quedó en evidencia, haciendo valer su lugar como uno de los referentes del fútbol sudamericano.

Con la confianza a tope tras estos logros con su país, James Rodríguez regresa al Club León para encarar la segunda mitad de la temporada. Su desempeño en México ha sido impecable desde su llegada en 2023, donde rápidamente se estableció como uno de los jugadores más importantes del equipo. Si bien su presencia en el campo no siempre ha sido continua debido a algunas molestias físicas, cuando ha jugado, ha demostrado un nivel de clase y liderazgo superior.

A pesar de las luces que ha dejado en el terreno de juego, James Rodríguez también ha enfrentado críticas sobre su rendimiento en León. Muchos de estos cuestionamientos se centraron en su falta de regularidad, especialmente por las lesiones que lo han marginado de varios encuentros. Algunos lo acusan de no estar siempre a la altura de las expectativas que un jugador de su talla genera, sobre todo en partidos decisivos. El alto nivel de exigencia que siempre ha tenido, tanto en la selección como en los clubes en los que ha jugado, lo ha colocado bajo una lupa constante. Sin embargo, James ha sido claro al respecto: cada vez que se ha presentado en el campo, ha demostrado que, a pesar de los altibajos, sigue siendo un jugador fundamental; las críticas no lo han desmotivado, por el contrario, las ha utilizado como impulso para seguir mejorando y demostrar su capacidad.

James Rodríguez, con la selección Colombia Foto: AFP

El regreso de James Rodríguez al León luego de su destacada actuación con Colombia genera aún más expectativa para el equipo y su afición. Con su talento y su experiencia internacional, el '10' tiene todos los ingredientes para seguir liderando al León hacia la cima de la Liga MX.

La afición, que ya lo adora por su estilo y calidad, espera ansiosa que su magia continúe marcando la diferencia, y replique lo que hace en el combinado nacional en el equipo mexicano, tal como lo mencionaron una comunidad de hinchas de León en sus redes sociales: "El mejor 10 del continente está y juega para el club león, a mantenerse así en la fiera crack".