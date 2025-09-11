Luis Suárez y Richard Ríos regresan a Portugal, sus equipos hacen de todo por tenerlos de vuelta

Tras el final del parón FIFA y de la doble fecha de eliminatorias sudamericanas, los jugadores colombianos van regresando a sus equipos para afrontar la temporada. Dos de los que más brillaron en los partidos frente a Bolivia y Venezuela fueron Richard Ríos, que disputó los 90 minutos en ambos juegos, y Luis Suárez, que anotó cuatro goles contra la 'vinotinto'; ambos, ya han vuelto a Portugal para jugar con Benfica y Sporting de Lisboa, respectivamente.

Hay que recordar que gracias al aporte de los dos jugadores, la selección Colombia logró clasificar al Mundial que se jugará el próximo año, en Estados Unidos , México y Canadá, por lo que no pueden llegar en un mejor estado de ánimo a sus equipos. Tanto Ríos como Suárez, podrían jugar su primer mundial, por lo que lucharán con todas sus fuerzas para demostrar un buen nivel y ganarse el cupo a la máxima cita orbital.

Según el medio portugués, 'Mais Futebol', ambos equipos trajeron de regreso a los 'cafeteros' de manera rápida, dada su importancia. Debido a que los portugueses tenían un interés común en que Suárez y Ríos volvieran; independiente a que exista importante rivalidad entre los dos equipos, al final ambos se pusieron de acuerdo para alquilar un vuelo, dividiendo su gasto entre los dos.

Sin embargo, hubo un pequeño cambio de planes durante el camino, pues, se suponía que los jugadores llegaran al aeropuerto de Cascais, pero el vuelo tuvo un desvío y terminó en el aeropuerto de Faro. Todo eso lo hicieron para que los colombianos llegaran a tiempo para ponerse a las órdenes de sus entrenadores en el entrenamiento de la mañana de este jueves.

El Benfica de Richard Ríos jugará este viernes 12 de septiembre a las 2:15 p.m. (hora de Colombia) en su casa, que es el estadio da Luz frente al Santa Clara. Por su parte, Suárez con el Sporting de Lisboa enfrentará un día después a las 2:30 p.m. al Famalicao, en condición de visitante, en el estadio Municipal 22 de Junio.

Ambos jugadores, recién llegados al fútbol luso, han tenido un gran desempeño en los partidos que han jugado con sus escuadras. Ríos, que venía de un gran periplo por Brasil con el Palmeiras, ha jugado ocho partidos en los que ha sumado 695 minutos, teniendo un promedio de 86 minutos por juego.

Por su parte, Luis Suárez, quien fue goleador de la segunda división española con el Almería, llegó al elenco de Lisboa con la misión de reemplazar al sueco Viktor Gyokeres, máximo artillero del equipo, y ha mostrado un gran rendimiento en los cinco partidos en los que ha participado, con un saldo de dos goles y dos asistencias, que desde ya lo están haciendo ganarse el cariño de la afición.