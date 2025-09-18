Le ponen fecha al regreso de Jhon Durán con Fenerbahçe; siguen las filtraciones de prensa

Jhon Durán tiene a la espera a los hinchas y prensa turca del Fenerbahçe, ya que a pesar de dejar buenas sensaciones en su arranque en el equipo de Estambul, las molestias y lesiones lo han venido afectando recientemente y hay incertidumbre sobre su regreso a las canchas.

Por eso, tras perderse partidos con el cuadro de los ‘canarios amarillos’ y de paso los de la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela, todo apunta a que ya habría fecha lista para el regreso del joven delantero antioqueño.



¿Cuándo vuelve Jhon Durán a jugar con el Fenerbahçe?

El medio turco ‘Fanatik’ fue el encargado de filtrar una nueva información sobre el futbolista colombiano, quien desde el pasado 27 de agosto no tiene acción, luego de terminar lesionado el partido contra Benfica, en la eliminación de su equipo de la Champions League.

“Jhon Durán, quien no está previsto que juegue en los partidos contra Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb y Antalyaspor debido a su lesión, tiene previsto estar en el campo en el partido contra Niza que se jugará el 2 de octubre”, detalló el citado diario sobre la vuelta del jugador paisa en aproximadamente dos semanas.

Con ese panorama, en caso de darse ese regreso para dicha fecha, el delantero colombiano tendría dos encuentros antes de la fecha FIFA del mes de octubre en la que la Selección Colombia se medirá a México (11 de octubre) y Canadá (14 de octubre), en el camino de preparación hacia el Mundial de 2026, a la espera de si será convocado por el técnico Néstor Lorenzo.

Jhon Durán, delantero del Fenerbahçe. X de @Fenerbahce

En las últimas horas a Jhon Durán se le vio alentando al Fenerbahçe en el empate 2-2 contra elFenerbahçe Alanyaspor, dejando ver su compromiso con el equipo turco y a la espera de estar de nuevo en las canchas para aportar su juventud y talento.

Por el momento la prensa turca viene hablando de los problema en uno de los tobillos del joven delantero antioqueño, quien hasta ha sido inyectado para los malestares. Recientemente viajó a Barcelona para recibir tratamiento, se le han hecho exámenes y aunque han salido sin problemas, el futbolista sigue insistiendo que se siente dolorido. Además, se le ha visto trabajando con un entrenador personalizado, en la búsqueda de volver más pronto.

Cabe recordar que Jhon Durán tiene contrato con el Fenerbahçe hasta final de la temporada, ya que está en préstamo desde el Al Nassr, de Arabia Saudita, club que lo compró por más de 70 millones de euros, pero por petición del delantero volvió a Europa.