Este es el calendario de partidos para Atlético Nacional en Liga Betplay 2026; duro remate

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Atlético Nacional conoció su calendario para la Liga Betplay 2026-I luego de que Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, publicará la programación para las 19 fechas de la fase de todos contra todos, tras la cual los 8 primeros disputarán cuartos de final, semifinales y finales.
El torneo comenzará a mediados de enero con 2 presentaciones consecutivas de los ‘verdolagas’ en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, frente a Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba, respectivamente.
Luego, en las jornadas 2, 4 y 5, la escuadra paisa tendrá una exigente seguidilla en choques ante Junior de Barranquilla, América de Cali e Independiente Santa Fe.
Entre tanto, en sus clásicos más importantes, el elenco verde tendrá condición de visitante, contra Millonarios, en la fecha 12, e Independiente Medellín, en 16.
Finalmente, Nacional deberá afrontar en el Eje Cafetero sus 2 últimas contiendas, frente al Deportivo Pereira y Once Caldas de Manizales.
Acá, todos los partidos de conjunto ‘verdolaga’ con días y horarios por confirmar:
Publicidad
⦁ Fecha 1: Nacional vs. Chicó
⦁ Fecha 2: Nacional vs. Jaguares
⦁ Fecha 3: Junior vs. Nacional
⦁ Fecha 4: Nacional vs. América
⦁ Fecha 5: Santa Fe vs. Nacional
⦁ Fecha 6: Nacional vs. Fortaleza
⦁ Fecha 7: Cali vs. Nacional
⦁ Fecha 8: Nacional vs. Alianza
⦁ Fecha 9: Tolima vs. Nacional
⦁ Fecha 10: Águilas vs. Nacional
⦁ Fecha 11: Nacional vs. Llaneros
⦁ Fecha 12: Millonarios vs. Nacional
⦁ Fecha 13: Nacional vs. Inter Bogotá
⦁ Fecha 14: Pasto vs. Nacional
⦁ Fecha 15: Nacional vs. Cúcuta
⦁ Fecha 16: Medellín vs. Nacional
⦁ Fecha 17: Nacional vs. Bucaramanga
⦁ Fecha 18: Pereira vs. Nacional
⦁ Fecha 19: Once Caldas vs. Nacional