Este es el calendario de partidos para Atlético Nacional en Liga Betplay 2026; duro remate

Atlético Nacional conoció su calendario para la Liga Betplay 2026-I luego de que Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, publicará la programación para las 19 fechas de la fase de todos contra todos, tras la cual los 8 primeros disputarán cuartos de final, semifinales y finales.

El torneo comenzará a mediados de enero con 2 presentaciones consecutivas de los ‘verdolagas’ en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, frente a Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba, respectivamente.

Luego, en las jornadas 2, 4 y 5, la escuadra paisa tendrá una exigente seguidilla en choques ante Junior de Barranquilla, América de Cali e Independiente Santa Fe.

Entre tanto, en sus clásicos más importantes, el elenco verde tendrá condición de visitante, contra Millonarios, en la fecha 12, e Independiente Medellín, en 16.



Finalmente, Nacional deberá afrontar en el Eje Cafetero sus 2 últimas contiendas, frente al Deportivo Pereira y Once Caldas de Manizales.



Calendario completo de Atlético Nacional en Liga Betplay 2026-I

Acá, todos los partidos de conjunto ‘verdolaga’ con días y horarios por confirmar:

⦁ Fecha 1: Nacional vs. Chicó

⦁ Fecha 2: Nacional vs. Jaguares

⦁ Fecha 3: Junior vs. Nacional

⦁ Fecha 4: Nacional vs. América

⦁ Fecha 5: Santa Fe vs. Nacional

⦁ Fecha 6: Nacional vs. Fortaleza

⦁ Fecha 7: Cali vs. Nacional

⦁ Fecha 8: Nacional vs. Alianza

⦁ Fecha 9: Tolima vs. Nacional

⦁ Fecha 10: Águilas vs. Nacional

⦁ Fecha 11: Nacional vs. Llaneros

⦁ Fecha 12: Millonarios vs. Nacional

⦁ Fecha 13: Nacional vs. Inter Bogotá

⦁ Fecha 14: Pasto vs. Nacional

⦁ Fecha 15: Nacional vs. Cúcuta

⦁ Fecha 16: Medellín vs. Nacional

⦁ Fecha 17: Nacional vs. Bucaramanga

⦁ Fecha 18: Pereira vs. Nacional

⦁ Fecha 19: Once Caldas vs. Nacional