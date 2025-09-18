Síguenos en::
La Selección Colombia celebra en el ránking FIFA; hubo cambios tras victorias en Eliminatorias

Este jueves la FIFA dio a conocer el nuevo ránking de selecciones y Colombia tuvo una buena noticia al acercarse al top 10, todo luego de ganarle a Bolivia y Venezuela.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de sept, 2025
james Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la Selección Colombia.
james Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la Selección Colombia.
Getty

