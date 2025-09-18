La Selección Colombia celebra en el ránking FIFA; hubo cambios tras victorias en Eliminatorias

La selección española vuelve a liderar la clasificación mundial de la FIFA, por primera vez desde 2014, mientras que Argentina, N.1 del ranking desde abril de 2023, cae al tercer puesto, superada también por Francia. Por su parte, hubo noticias con la Selección Colombia, que mejoró su lugar en este escalafón del máximo organismo del fútbol mundial.

El combinado 'tricolor' dirigido por Néstor Lorenzo venció 3-0 a Bolivia y 6-3 a Venezuela en las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, lo que le hizo subir al puesto 13, bajando a México, y estando por encima de Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Senegal, entre otros.

Vigente campeona de Europa y finalista de la última Liga de Naciones de la UEFA, la Roja asciende al primer puesto gracias a sus últimos resultados, dos claras victorias (0-3 en Bulgaria y 0-6 en Turquía) en los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026.

"La Roja ocupó por última vez el primer puesto de la clasificación en junio de 2014, cuando era campeona del mundo y de Europa", recordó la FIFA en su comunicado.

Pese a estar ya clasificado para la cita mundialista del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, la última derrota del equipo de Lionel Scaloni no sólo provoca que la Albiceleste pierda el N.1, sino que sea superada también por Francia.

Más allá del podio, la otra gran novedad del Top 10 es el regreso de Italia a la élite mundial, gracias a sus últimas victorias contra Estonia (5-0) e Israel (4-5). Otra tetracampeona mundial, Alemania, sigue pagando sus malos resultados y cae al 12º puesto.

La otra gran potencia del fútbol sudamericano, Brasil, pierde un puesto (6º), superado por el Portugal de Cristiano Ronaldo. Por su parte, Colombia cerró de buena manera las Eliminatorias y subió un puesto (13).



- Clasificación de la FIFA publicada el 18 de septiembre de 2025:

1. España 1.875,37 puntos (+1)

2. Francia 1.870,92 (+1)

3. Argentina 1.870,32 (-2)

4. Inglaterra 1.820,44

5. Portugal 1.779,55 (+1)

6. Brasil 1.761,6 (-1)

7. Países Bajos 1.754,17

8. Bélgica 1.739,54

9. Croacia 1.714,2 (+1)

10. Italia 1.710,06 (+1)

...

13. Colombia 1.692,1 (+1)

Selección Colombia clasificada al Mundial de 2026 - Foto: AFP

14. México 1.688,38 (-1)

15. Uruguay (1.673,65 (+1)

24. Ecuador 1.588,04 (+1)

29. Panamá 1.529,71 (+1)

37. Paraguay 1.501,01 (+6)

47. Costa Rica 1,481,13 (-7)

48. Perú 1.469,31 (-6)

49. Venezuela 1.465,02 (-3)

57. Chile 1.441,66

65. Honduras 1.383,98 (+1)

77. Bolivia 1.332,24 (+1)

90. El Salvador 1.267,75 (-3)

98. Guatemala 1.230,73 (+2)

132. Nicaragua 1.120,78 (-2)

142. República Dominicana 1.074,46

155. Puerto Rico 1.020,44 (+2)

167. Cuba 980,33 (-1)