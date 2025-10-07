Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo, ¡advertida en Real Madrid femenino!; se viene difícil prueba en Champions

Linda Caicedo, ¡advertida en Real Madrid femenino!; se viene difícil prueba en Champions

Con los ojos puestos en la colombiana, las 'merengues' debutarán este miércoles por la Liga de Campeones, donde el objetivo es aspirar a ganarla por primera vez en la historia.

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo en el Real Madrid
Linda Caicedo en el Real Madrid
AFP

