Linda Caicedo, ¡advertida en Real Madrid femenino!; se viene difícil prueba en Champions

El Real Madrid, de Linda Caicedo, comienza este miércoles la nueva Liga de Campeones femenina, obligado a no fallar ante el Roma en el Alfredo di Stéfano, a la vista del exigente calendario que tiene por delante, si quiere alcanzar las eliminatorias.

El inicio de la campaña liguera, con los tropiezos ante DUX Logroño y Costa Adeje Tenerife y la derrota ante el Atlético de Madrid, ha sido cuanto menos inquietante para el equipo de Pau Quesada, relevo en el banquillo de Alberto Toril, aunque sacó adelante la eliminatoria previa ante el Eintracht de Fráncfort con solvencia tras ganar a domicilio por 1-2 y en casa por 3-0.

Ahora inicia una nueva campaña en la máxima competición continental con el anhelo de ser protagonista después de haber alcanzado dos veces los cuartos de final, la primera vez en su estreno en la campaña 2021/22, en la que cayó ante el Barcelona, y la segunda el pasado curso, en la que sucumbió ante el Arsenal víctima de la remontada en la vuelta en Londres.

Linda Caicedo, nominada en ceremonia del Balón de Oro 2025 Foto: Real Madrid.

Los cuatro primeros al final de la fase de liga accederán directamente a los cuartos y entre el quinto y el duodécimo jugarán una eliminatoria a doble partido.



Por lo tanto, es fundamental para el Real Madrid empezar con un triunfo, teniendo en cuenta que en las siguientes jornadas deberá visitar a PSG, al campeón Arsenal y al Twente y recibir a París FC y Wolfsburgo.

Publicidad

El cuadro blanco encara este partido tras ganar al Badalona Women por 3-0, en tanto que el Roma, que en la previa remontó al Sporting en Lisboa (0-2) tras perder en la ida (1-2), goleó por 4-0 al Parma en la primera jornada de la Serie A femenina.

También con nuevo entrenador, Luca Rossentiini, tiene refuerzos como la centrocampista italiana Valentina Bergamaschi, la zaguera danesa Katrine Veje y la medio australiana Winona Heatley, y conocidas de la liga española como la nigeriana Rinsola Babajide, ex del Costa Adeje Tenerife, la española Oihane Valdezate, canterana del Athletic e internacional en categorías inferiores, y Giulia Dragoni, cedida por el Barcelona.

Publicidad

La preocupación en el apartado físico para Quesada se concentra en el lateral derecho ante los problemas de Shei García y de la brasileña Antonia Silva, con lo que se presentan como alternativas la joven Silvia Cristóbal y Eva Navarro, que ya ha tenido que retrasar su posición en algunos encuentros.

Linda Caicedo marcó gol con Real Madrid femenino vs Eibar, por la Liga F. Foto: Getty

Al margen de esta circunstancia, el equipo madridista necesita no cometer errores que le han costado caros, mantener la concentración, a la par que encontrar fluidez en su juego y la precisión en los últimos metros que le ha faltado en determinados partidos.