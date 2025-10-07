Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / El miedo del 'Pibe' Valderrama con la Selección Colombia para el Mundial 2026; se destapó

El miedo del 'Pibe' Valderrama con la Selección Colombia para el Mundial 2026; se destapó

A meses de que empiece el certamen mundialista, el 'Pibe' ya habló de miedos y temores para este combinado 'tricolor', que es uno de los favoritos en el torneo del próximo año.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Carlos 'El Pibe' Valderrama.
Carlos 'El Pibe' Valderrama.
Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad