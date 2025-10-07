El miedo del 'Pibe' Valderrama con la Selección Colombia para el Mundial 2026; se destapó

A meses todavía de que inicie la Copa del Mundo 2026, una leyenda de la Selección Colombia se refirió al combinado ‘tricolor’ y uno de esos miedos que existen de cara a lo que será este certamen continental, en el que el combinado ‘cafetero’ es uno de los llamados a ser protagonista.

Sin embargo, para esta ocasión, Carlos Valderrama hizo un símil de este equipo con el de 2014, que también llegaba en un importante momento futbolístico; tanto, que lo hizo llegar a aquel certamen mundialista como uno de los candidatos a llegar a la gran final y, ¿por qué no?, ganar.

Y justamente, haciendo referencia a las figuras que fueron la cuota de calidad y sostén futbolístico de esa selección; ahora el ‘Pibe’ puso sobre la mesa un miedo que le quita la tranquilidad pensando en el torneo del próximo año, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

🎙️ Pibe Valderrama: "¿Sabes cuál es mi temor?, que se lesione alguno, como nos pasó con Falcao en Brasil y ahí tuvimos que tener un equipo nuevo. Hoy James y Luis Díaz no pueden faltar en este equipo. James es la calidad de la selección" 🎙️ pic.twitter.com/LKTCNbIJmG — Fútbol de Primera (@fdpradio) October 6, 2025

"¿Sabes cuál es mi temor?, que se lesione alguno, como nos pasó con Falcao en Brasil y ahí tuvimos que tener un equipo nuevo. Hoy James y Luis Díaz no pueden faltar en este equipo. James es la calidad de la selección", dijo Valderrama en una entrevista para ‘Fútbol De Primera’, dejando claro que una lesión afectaría toda la planificación y proceso que lleva el combinado ‘tricolor’.



Y es que lo de esta Selección Colombia no viene de ahora; no por nada llegó hasta la gran final de la Copa América 2024 como una de las favoritas, además de lograr importante cantidad de partidos sin perder. Esto, junto al hecho que venció a grandes selecciones como España, Alemania y la misma Argentina, que venía de ser la actual campeona del mundo.

Por esto y mucho más, el equipo ‘tricolor’ es uno de los candidatos a hacer un buen papel en la Copa del Mundo 2026. Y es por este papel protagónico que desde ya el 'Pibe' Valderrama analiza la actualidad del conjunto 'cafetero' y los miedos que pueden ir apareciendo conforme se acerque la fecha del certamen.

