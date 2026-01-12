Síguenos en:
Linda Caicedo, líder del presente del Real Madrid femenino; busca su quinto triunfo consecutivo

Linda Caicedo, líder del presente del Real Madrid femenino; busca su quinto triunfo consecutivo

Este martes el Real Madrid femenino tendrá un duro partido contra el Athletic Club, donde las miradas se centran en la futbolista colombiana Linda Caicedo, la máxima figura 'merengue'.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ene, 2026
Linda Caicedo Real Madrid femenino
Linda Caicedo, figura del Real Madrid femenino
Real Madrid femenino

