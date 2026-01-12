Linda Caicedo, líder del presente del Real Madrid femenino; busca su quinto triunfo consecutivo

El Athletic Club visitará este martes al Real Madrid femenino (1:00 p.m.), en el partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga F (máxima competición del fútbol femenino en España), un encuentro adelantado por la Supercopa de España -que disputan ambos equipos- y en el que el equipo merengue buscará su quinta victoria consecutiva.

El Real Madrid comenzó 2026 con victoria ante el Sevilla FC por 2 a 0 con los goles de la colombiana Linda Caicedo y de la escocesa Caroline Weir, que les permitió sumar así su cuarta victoria consecutiva y acercarse al primer puesto de la clasificación, que ocupa el Barcelona, con siete puntos más que las madrileñas (42 por 35).

Tras la derrota sufrida ante el líder a mediados de noviembre pasado (4-0), las de Pau Quesada encadenaron tres triunfos consecutivos, al imponerse al Eibar (3-0), a la Real Sociedad (1-0) y al Granada (0-3), por lo que intentarán ratificar ante las rojiblancas su buen estado de forma en el torneo liguero.

El Athletic Club intentará sumar algún punto por primera vez en Valdebebas (instalaciones del Real Madrid), ya que en sus últimas visitas no ha conseguido sumar ninguno.



Desde octubre, el conjunto bilbaíno ha encadenado cuatro victorias y cuatro empates en Liga, sumando el último punto en el Estadio de San Mamés (norte de España) ante el Badalona (0-0) el pasado sábado y ocupa la octava plaza de la clasificación, con 20 puntos, 22 menos que las azulgrana.

Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid. X de @realmadridfem

Una semana exigente para ambos equipos con la disputa de la jornada 16 entre semana y la 17 este fin de semana, con la vista puesta en la Supercopa de España, que se celebra del 20 al 24 de enero en el Estadio de Castalia (Castellón, este de España).

La primera semifinal la disputarán Real Madrid y Atlético de Madrid y la segunda será entre el FC Barcelona y el Athletic Club. El equipo ganador del primer trofeo del año se conocerá el 24 de enero en la gran final.