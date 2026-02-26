Hora y dónde ver EN VIVO por TV a Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Argentina; se define todo

Jornada de infarto en el Sudamericano femenino y la Selección Colombia femenina Sub-20 se juega su paso al Mundial de la categoría, a disputarse este año en Polonia. La 'tricolor' llega con vida a la última fecha del certamen de la Conmebol donde enfrentará a Argentina y todo gracias al importante triunfo 2-0 sobre Venezuela, mismo que le permitió llegar a cuatro puntos en el hexagonal final.

Brasil y Ecuador ya tienen asegurado su cupo a la cita orbital en tierras polacas, y en esta 'candente' jornada le apostarán a la victoria para tratarse de quedarse con el título. La 'canarinha' es la más ganadora con diez consagraciones; van en la búsqueda de la undécima en esta categoría; las ecuatorianas quieren acabar con esa hegemonía.

La Selección Colombia femenina Sub-20 enfrenta a Argentina este sábado. X de @FCFSeleccionCol

Volviendo al tema de la 'tricolor', las dirigidas por Carlos Paniagua han ido de menos más en la etapa final del Sudamericano femenino Sub-20, perdiendo con Ecuador por 1-0 y por el mismo marcador frente a Brasil. Luego recuperaron terreno en la tabla de posiciones al empatar a un gol con las anfitrionas: Paraguay, y al superar por 2-0 a las venezolanas. Ahora, contra Argentina será de 'vida o muerte', debido a que la 'albiceleste' también se juega su chance de estar en la Copa del Mundo.



Paraguay, por su parte, suma cuatro enteros y Venezuela, sin opciones, cierra la clasificación con dos unidades. A su vez, la 'albirroja' le apuesta a quedarse con esos dos últimos cupos.

Presentado todo lo anterior, le contamos cómo se jugará la quinta y definitiva fecha del Sudamericano femenino Sub-20 donde Colombia enfrentará a Argentina.



Hora y dónde ver EN VIVO por TV a Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Argentina:

Día: sábado 28 de febrero.

Jornada: quinta fecha del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20.

Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia).

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu

ONLINE: www.golcaracol.com

Los otros partidos de la quinta fecha:

Ecuador vs. Paraguay

Día: sabado 28 de febrero.

Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia)

Estadio: CARFEM (Ynape)

Brasil vs. Venezuela

Día: sabado 28 de febrero.

Hora: 6:30 de la tarde (de Colombia)

Estadio: CARFEM (Ynape)

Así está la tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20:

¡Posiciones actualizadas! Nos queda una fecha. 🤩🔝



Posições atualizadas! Ainda temos uma data. 🏆🙌



CONMEBOL #Sub20Fem pic.twitter.com/muvnHfICtC — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) February 26, 2026