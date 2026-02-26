Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Hora y dónde ver EN VIVO por TV a Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Argentina; se define todo

Hora y dónde ver EN VIVO por TV a Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Argentina; se define todo

La Selección Colombia femenina Sub-20 busca certificar su paso al Mundial de Polonia cuando enfrente en la última jornada del hexagonal final del Sudamericano a Argentina. ¡No se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de feb, 2026
La Selección Colombia femenina Sub-20 se enfrenta a Argentina en la última fecha del hexagonal final del Sudamericano.
