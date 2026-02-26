Hora y dónde ver EN VIVO por TV a Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Argentina; se define todo

Publicidad
Jornada de infarto en el Sudamericano femenino y la Selección Colombia femenina Sub-20 se juega su paso al Mundial de la categoría, a disputarse este año en Polonia. La 'tricolor' llega con vida a la última fecha del certamen de la Conmebol donde enfrentará a Argentina y todo gracias al importante triunfo 2-0 sobre Venezuela, mismo que le permitió llegar a cuatro puntos en el hexagonal final.
Brasil y Ecuador ya tienen asegurado su cupo a la cita orbital en tierras polacas, y en esta 'candente' jornada le apostarán a la victoria para tratarse de quedarse con el título. La 'canarinha' es la más ganadora con diez consagraciones; van en la búsqueda de la undécima en esta categoría; las ecuatorianas quieren acabar con esa hegemonía.
Volviendo al tema de la 'tricolor', las dirigidas por Carlos Paniagua han ido de menos más en la etapa final del Sudamericano femenino Sub-20, perdiendo con Ecuador por 1-0 y por el mismo marcador frente a Brasil. Luego recuperaron terreno en la tabla de posiciones al empatar a un gol con las anfitrionas: Paraguay, y al superar por 2-0 a las venezolanas. Ahora, contra Argentina será de 'vida o muerte', debido a que la 'albiceleste' también se juega su chance de estar en la Copa del Mundo.
Paraguay, por su parte, suma cuatro enteros y Venezuela, sin opciones, cierra la clasificación con dos unidades. A su vez, la 'albirroja' le apuesta a quedarse con esos dos últimos cupos.
Presentado todo lo anterior, le contamos cómo se jugará la quinta y definitiva fecha del Sudamericano femenino Sub-20 donde Colombia enfrentará a Argentina.
Día: sábado 28 de febrero.
Jornada: quinta fecha del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20.
Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia).
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
TV: Gol Caracol HD2 y Ditu
ONLINE: www.golcaracol.com
Los otros partidos de la quinta fecha:
Ecuador vs. Paraguay
Día: sabado 28 de febrero.
Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia)
Estadio: CARFEM (Ynape)
Brasil vs. Venezuela
Día: sabado 28 de febrero.
Hora: 6:30 de la tarde (de Colombia)
Estadio: CARFEM (Ynape)
Así está la tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20:
¡Posiciones actualizadas! Nos queda una fecha. 🤩🔝— CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) February 26, 2026
Posições atualizadas! Ainda temos uma data. 🏆🙌
CONMEBOL #Sub20Fem pic.twitter.com/muvnHfICtC
