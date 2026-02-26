Independiente Medellín ya tiene rival para la tercera fase previa de la Copa Libertadores

El Juventud uruguayo hizo historia este jueves en la Copa Libertadores al protagonizar una remontada que le dio el triunfo por 1-2 ante el Guaraní paraguayo y la clasificación por primera vez a una tercera fase previa del torneo continental.

El mediocampista argentino Ramiro Peralta se convirtió en el héroe del equipo de la localidad de Las Piedras en este partido de vuelta de la segunda fase al anotar el gol definitivo en el minuto 90+4, que permitió, junto al tanto de Federico Barrandeguy (m.50), el avance a la siguiente ronda.

Los dirigidos por el argentino Sebastián Méndez accedieron a la última instancia de la fase previa de la Libertadores, donde se medirán con el colombiano Deportivo Independiente Medellín (DIM).

Por el conjunto 'aborigen' descontó al arquero y capitán Gaspar Servín con un gol de penalti.



En el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Guaraní tomó la iniciativa durante el primer tiempo pero el arquero Sebastián Sosa evitó la apertura del marcador al frenar intervenciones decisivas de Alexandro Maidana y de Richard Torales.

Juventud intentó sacar provecho del contraataque y presionó en el fondo, aunque sin precisión. A pesar del ingreso de José Cáceres, incorporado este mes, no lograron concretar las oportunidades ni romper el cero.

La historia dio un vuelco en los primeros 10 minutos del segundo tiempo cuando Juventud abrió la cuenta con un gol de tiro libre de Barrandeguy (m.50) desde el borde del área, que dejó estático al portero Servín.

Esta acción devino de una falta de Eduardo Zaracho contra Bruno Larregui, que fue sancionada por el árbitro chileno Cristian Garay con tarjeta roja.

Con inferioridad numérica, Guaraní alcanzó la igualdad en el minuto 54 tras un penalti que el propio Servín transformó en gol con un remate firme, luego de que el árbitro penalizó una mano de Cáceres.

Sosa fue el gran protagonista del encuentro, al contener los intentos de gol de Matías López, Diego Fernández y Enzo Manzur.

Cuando parecía que todo se resolvería en los penaltis, apareció Peralta, quien empujó con suavidad y precisión el balón dentro del arco paraguayo.

Esta es la primera vez que Juventud participa en la Copa Libertadores y en la fase anterior eliminó a la Universidad Católica ecuatoriana.