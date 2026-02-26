Neymar 'facturó' en Santos vs. Vasco da Gama: vea acá sus golazos en juego del Brasileirao

Publicidad
Neymar fue gran figura este jueves con Santos que recibió al Vasco da Gama, equipo que cuenta en sus filas con los colombianos Carlos Andrés Gómez, Johan Rojas, Marino Hinestroza y Carlos Cuesta; los dos primeros fueron titulares y la 'Uvita' se reportó con asistencia.
En el caso de 'Ney', el exBarcelona y París Saint-Germain marcó doblete, siendo el segundo un verdadero golazo. La figura del 'peixe' anotó el 1-0 en el minuto 25, mientras que en su segunda diana, que fue al 61', 'picó' el balón ante la salida del arquero del Vasco.
GOL DO SANTOS— Futeboleiros (@Futteboleiroos) February 26, 2026
Santos 1x0 Vasco
⚽️ Neymar
🅰️ Moisés
🏆 Brasileirão Série A | 4° Rodada
🏟️ Vila Belmiro
📺 @canalpremiere pic.twitter.com/k8XpyjgHan
GOL DO SANTOS— Futeboleiros (@Futteboleiroos) February 26, 2026
GOL DE NEYMAR
Santos 2x1 Vasco
⚽️ Neymar (2x) - GOLAÇO!
🏆 Brasileirão Série A | 4° Rodada
🏟️ Vila Belmiro
📺 @canalpremiere pic.twitter.com/LNgvuEpTvi
