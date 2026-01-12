Futbolista colombiano, de España a Inglaterra; lo convenció el “ambicioso proyecto”

Comenzó el 2026 y algunos futbolistas colombianos empiezan a buscar más minutos a mitad de temporada en Europa, como en el caso de Jhon Solís, quien no está teniendo mucho protagonismo en el Girona, de España, y en las últimas horas su futuro tuvo un giro inesperado, ya que saldrá de allí para ir a un elenco en Inglaterra.

El encargado de dar la sorpresiva noticia fue el popular Fabrizio Romano, quien dio detalles del traspaso que llevaría al joven mediocampista de nuestro país, a la Segunda División británica, para disputar la Championship y pensando en ascender a la Premier League.



Jhon Solís, del Girona al Birmingham

En la información dada en redes sociales por Romano, detalló que "las negociaciones en fase final entre Birmingham y Girona por Jhon Solis, allá vamos se espera pronto. El equipo del jugador está trabajando para concretar el acuerdo en las próximas horas", y de hecho enfatizó en que todo se da luego de dos años en España, pero buscando "una nueva aventura y atraído por el ambicioso proyecto".

🚨🔵⚪️ Negotiations at final stages between Birmingham and Girona for Jhon Solis, here we go expected soon.



Solis’ camp is working to get the deal done in the next hours.



After two years, the player is ready for a new adventure and attracted by Birmingham’s ambitious project. pic.twitter.com/TM4W0nN40v — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2026

Y esta noticia fue ratificada en territorio catalán, en especial por el diario 'Sport', donde también da por concretada la salida del colombiano, en especial para abrirle cupo a un futbolista argentino que será el fichaje rimbombante para la segunda parte de la temporada.

"El colombiano Jhon Solís tenía un rol residual en los planes de Míchel y era uno de los principales candidatos a abandonar el barco para, además, liberar una de las tres fichas extracomunitarias", explicaron de entrada, para luego apuntar a que esto habilita "la inscripción de un Claudio Echeverri que lleva semanas ejercitándose con sus nuevos compañeros", y que viene de sus pasos por el Bayer Leverkusen (Alemania) y Manchester City (Inglaterra).



Jhon Solís, en el Girona AFP

Sobre el exNacional y ahora exGirona se venían dando varios rumores de diferentes clubes que lo tendrían en la mira, en especial en Braisl y México, aunque la prioridad del jugador era permanecer en la élite, en Europa.

"Se acabó lo que se daba. Tras unas semanas de rumorología respecto al próximo destino del cafetero, es el club de la Championship quien se hará con sus derechos. Sonaron el Bahía brasileño o el Tigres UANL mexicano, pero les adelantó por la derecha el histórico club inglés, cuya oferta era superior a la del resto de postores", cerraron diciendo sobre los equipos que tuvieron en la mira al mediocampista colombiano Jhon Solís.