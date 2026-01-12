Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Futbolista colombiano, de España a Inglaterra; lo convenció el “ambicioso proyecto”

Futbolista colombiano, de España a Inglaterra; lo convenció el “ambicioso proyecto”

El popular Fabrizio Romano fue el encargado de dar la sorpresiva noticia sobre el fichaje que está por darse en las próximas horas, con el jugador colombiano Jhon Solís.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de ene, 2026
Comparta en:
Yaser Asprilla y Jhon Solís Girona
Yaser Asprilla y Jhon Solís con el Girona de España - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad