Lo último de James Rodríguez y Minnesota; ajustes de calendario pensando en Colombia

James Rodríguez es la nueva sensación de la MLS de los Estados Unidos pese a que todavía no ha debutado con el Minnesota United. Un retraso en su visa de trabajó retardó un poco el papeleo, pero ya logró entrenar y tener sus primeras sensaciones con sus nuevos compañeros. Los 'bribones' debutaron con un empate 2-2 en la jornada 1 contra Austin Texas, sin embargo, esperan poder contar con el 10 colombiano para la segunda fecha.

En medio de esa emotividad por verlo en cancha, los organizadores del campeonato decidieron cambiar algunos horarios de los juegos del club del norte del país, con el fin de todo sea más amigable para los aficionados sudamericans, especialmente los 'cafeteros'.

El Minnesota United informó que fueron modificados los horarios de tres de sus próximos partidos. Según la actualización oficial del calendario, los encuentros ante Vancouver Whitecaps (15 de marzo), Los Angeles FC (25 de abril) y Real Salt Lake (28 de mayo) se disputarán ahora a las 3:30 p.m.

El club anunció el cambio bajo el rótulo de “Schedule Updates”, confirmando que estos compromisos quedaron reprogramados para esa nueva franja horaria



"Creo que simplemente se está haciendo más hincapié en horarios independientes o en un día diferente para que todos puedan ver estos partidos. Es posible que también estén probando estos horarios. Mi experiencia en Sudamérica me dice que todo suele ser más tarde en la noche. Sin embargo, el domingo es un poco diferente", fue la explicación que dio el periodista Favian Renkel, quien cubre toda la información del conjunt del norte de los Estados Unidos.

James Rodríguez, jugador colombiano al servicio del Minnesota United @jamesrodriguez10/Instagram

Nuevo calendario del Minnesota United en la MLS 2026 (actualizado)