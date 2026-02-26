Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bolonia y Jhon Lucumí cumplieron frente al SK Brann y avanzaron en la Europa League

Bolonia y Jhon Lucumí cumplieron frente al SK Brann y avanzaron en la Europa League

Este jueves, el Bolonia no tuvo problemas con el elenco noruego en el Estadio Renato Dall'Ara, venciéndolo con marcador global de 2-0 y siguió en carrera en la Europa League.

Por: EFE
Actualizado: 26 de feb, 2026
Comparta en:
Jhon Lucumí con Bolonia en la Europa League.
Jhon Lucumí con Bolonia en la Europa League.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad