Linda Caicedo llega fina a la Selección Colombia; vea su nuevo gol con Real Madrid

Real Madrid femenino logró una victoria clave por 0-2 frente al Madrid Club de Fútbol Femenino, y la colombiana Linda Caicedo volvió a ser la gran figura del encuentro gracias a su desequilibrio individual. La atacante de nuestro país se reportó con el gol del triunfo, apareciendo en el momento justo para destrabar un partido que se tornaba complicado para el cuadro 'merengue'.

Linda Caicedo dijo presente en la Liga F con el primer gol del encuentro contra Madrid CFF. La jugada de la colombiana fue, tras recibir la pelota por la banda izquierda, ir recortando hacia el centro y, en el momento preciso, sacó un derechazo potente al segundo palo, que dejó sin ninguna chance a la arquera del Madrid CFF. Con esta anotación, la 'vallecaucana' ratificó su gran momento y le dio tres puntos de a su equipo.

Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en el Real Madrid. X de @realmadridfem

Así fue el gol de Linda Caicedo en Real Madrid vs Madrid Club de Fútbol :

⚡️ La electricidad de Linda Caicedo para el gol del Real Madrid



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