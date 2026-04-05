Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA VS. ECUADOR, EN VIVO
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo llega fina a la Selección Colombia; vea su nuevo gol con Real Madrid

Linda Caicedo llega fina a la Selección Colombia; vea su nuevo gol con Real Madrid

Siempre presente, aportando anotaciones o asistencias en la Liga F, y esta vez no fue la excepción para Linda Caicedo, quien marcó una verdadera 'joya'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de abr, 2026
Comparta en:
Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid femenino.
X de @realmadridfem

Publicidad

Publicidad

Publicidad