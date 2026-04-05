Historial de Sporting vs. Arsenal en Champions; duelo Luis Javier Suárez-Gyökeres, el gran atractivo

El reencuentro del delantero Viktor Gyökeres, ahora del Arsenal, con su exequipo, el Sporting Lisboa, completa los compromisos de ida de los cuartos de final de la Champions League que se disputan este martes y miércoles próximos. El sueco estará 'cara a cara' con Luis Javier Suárez, el gran referente en ataque de los 'leones'.

Este duelo que cierra los cuartos de final, aparentemente más desequilibrado, con los 'gunners' como principal favorito contra el Sporting, se cruza en el camino del que fuera su goleador: Gyökeres, ahora argumento de ataque del club londinense.

Gyökeres marcó seis goles en ocho partidos de la Liga de Campeones con el Sporting, antes de fichar por el Arsenal en el verano de 2025. Entre 2023 y 2025, anotó 97 dianas en 102 encuentros oficiales con el club portugués. Ahora juega en el elenco que dirige Mikel Arteta.

El conjunto 'gunner' lidera el historial de enfrentamientos directos con su rival portugués, con el que nunca ha perdido - dos victorias y tres empates - tras ganar 1-5 en Lisboa en la quinta jornada de la Liga de Campeones del pasado curso. Sin embargo, en su única eliminatoria a doble partido de la UEFA, el equipo luso se clasificó en los penaltis en los octavos de final de la Europa League de hace tres cursos después de acabar los dos encuentros con empate.



Luis Javier Suárez festejando su gol contra el Bodo Glimt. Getty Images.

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El Sporting Lisboa aspira a convertirse en el primer club portugués en ganar una eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, desde el Porto en la temporada 2003/04, tras superar al Olympique Lyon, ya que los equipos lusos han perdido nueve eliminatorias consecutivas de cuartos de final en la competición desde entonces.

El delantero colombiano Luis Javier Suárez es la principal referencia del representante portugués. Ha marcado cuatro tantos en los tres últimos partidos en casa del Sporting, mientras el Arsenal solo han ganado tres de sus nueve eliminatorias anteriores de cuartos de final de la Copa de Europa. Una de esas victorias se produjo la temporada pasada, cuando eliminó al Real Madrid por un marcador global de 5-1.

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El Arsenal se mantiene invicto en los partidos de ida de sus últimos ocho cuartos de final del torneo de la Copa de Europa.



¿Cuándo es Sporting Lisboa vs. Arsenal por la Champions League?

Será este martes 7 de abril en el José Alvalade y es por la ida de los cuartos de final. La pelota rodará a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.