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Gol Caracol  / Historial de Sporting vs. Arsenal en Champions; duelo Luis Javier Suárez-Gyökeres, el gran atractivo

Historial de Sporting vs. Arsenal en Champions; duelo Luis Javier Suárez-Gyökeres, el gran atractivo

Viktor Gyökeres enfrentará a su exequipo, Sporting Lisboa, que hoy en día está liderado en ataque por el colombiano Luis Javier Suárez. ¡Así está el 'mano a mano entre los dos equipos!

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez y Viktor Gyökeres rivalizarán en Sporting Lisboa vs. Arsenal, en Champions League.
Luis Javier Suárez y Viktor Gyökeres rivalizarán en Sporting Lisboa vs. Arsenal, en Champions League.
Fotos: AFP

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