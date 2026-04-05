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Gol Caracol  / No para la polémica; Atlético de Madrid tomó medidas por arbitraje del juego contra Barcelona

No para la polémica; Atlético de Madrid tomó medidas por arbitraje del juego contra Barcelona

El pasado sábado 4 de abril, se disputó un encuentro entre 'cules' y 'colchoneros' por la jornada 30 de La Liga, donde las acciones dudodas no faltaron.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Acción de juego entre Atlético de Madrid vs. Barcelona por Liga de España.
Acción de juego entre Atlético de Madrid vs. Barcelona por Liga de España.
AFP

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