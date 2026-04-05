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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Qué es el Grand Slam que puede lograr Tadej Pogacar, algo nunca antes visto en ciclismo?

¿Qué es el Grand Slam que puede lograr Tadej Pogacar, algo nunca antes visto en ciclismo?

A pesar de que no es fácil, hasta el punto de que nadie en la historia lo ha conseguido, Tadej Pogacar empezó de buena manera el 2026 y va camino a dicha hazaña.

Por: AFP
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, en el Tour de Flandes 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, en el Tour de Flandes 2026
AFP

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