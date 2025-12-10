Neymar le pone misterio a su futuro; solamente quiere una cosa para los próximos días; "aún no sé"

Neymar acapara las portadas de los medios brasileños luego de sus más recientes declaraciones en las que no da mucha claridad sobre su futuro en el Santos. Esta temporada fue muy compleja para él por las lesiones y a nivel colectivo por el flojo rendimiento que casi los lleva al descenso. Tras salvar la categoría, el astro 'carioca' será operado de su rodilla con miras a estar en óptimas condiciones y soñar con su presencia en el Mundial de 2026 con la 'verdemarelha'.

De entrada, el '10' expresó que necesita tiempo para recuperarse tanto mentalmente como físicamente: “La verdad es que no lo sé, todavía no lo sé. Les pedí que esperaran hasta después de estos partidos, hasta el final del campeonato. Ahora quiero tomarme al menos una semana libre, viajar, olvidarme del fútbol y luego lo pensaré”.

En segunda instancia, 'Ney' dejó entrever que la determinación final será lo que le convenga a todas las partes involucradas. “Obviamente, mi corazón siempre pertenece a Santos, siempre pondré a Santos primero. Pero veamos qué es lo mejor para todos”, concluyó.

Empresa del padre de Neymar compró la marca Pelé AFP

Carlo Ancelotti le abre las puertas a Neymar

Una de las preocupaciones de Neymer es su presencia en el Mundial de 2026, sin embargo, Carlo Ancelotti, DT de la Selección de Brasil, dejó en claro que podría contar con él. "Como hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros fútbolistas. Tenemos que pensar en Brasil, que puede estar con Neymar o sin Neymar", dijo el entrenador de 66 años en Washington, cuando se llevó a cabo el sorteo de la cita orbital.



"Estamos en diciembre, la Copa del Mundo va a comenzar en junio y voy a escoger el equipo en mayo. Si Neymar merece estar en el Mundial, si Neymar está bien, si Neymar está mejor que otro (jugador), va a jugar y punto", expresó en conferencia de prensa.

"Yo no tengo deudas con nadie", subrayó.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, el atacante de 33 años jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión que lo sacó por meses de las canchas.