Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Neymar le pone misterio a su futuro; solamente quiere una cosa para los próximos días; "aún no sé"

Neymar le pone misterio a su futuro; solamente quiere una cosa para los próximos días; "aún no sé"

Luego de salvar del descenso al Santos, Neymar será sometido a una cirugía de rodilla mientras deja en vilo su futuro. ¿Renovará o se va?

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Neymar, estrella brasileña, en un partido con Santos por el Brasileirao
Neymar, estrella brasileña, en un partido con Santos por el Brasileirao
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad