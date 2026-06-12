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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Revelan el apodo de Dávinson Sánchez en la Selección Colombia; retrata su crecimiento

Revelan el apodo de Dávinson Sánchez en la Selección Colombia; retrata su crecimiento

Varias estrellas de la Selección Colombia, aprovecharon el cumpleaños de Dávinson Sánchez, para recordarle el curioso apodo con el que lo conocen dentro del grupo.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Dávinson Sánchez con la Selección Colombia
Dávinson Sánchez con la Selección Colombia
AFP

A días de hacer el debut en la Copa Mundial 2026, la Selección Colombia encuentra entrenando en Guadalajara, y demuestra el gran ambiente que viven en la interna del equipo. Hoy el protagonista fue el defensor Dávinson Sánchez.

El zaguero central que está de cumpleaños este viernes, no pasó desaper4cibido en redes sociales compatir algunas imagenes de lo que han sido algunos de los momentos con la Selección Colombia previo a la máxima cita orbital.

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En diferentes imagenes que compartió en sus redes sociales que se ve alegre y compartiendo con varios de sus compañeros, pero lo curioso de este post, se encuentra en los comentrios. Gustavo Puerta así como otros de sus seguidores lo describieron como 'El patrón'. Curioso apodo, en la que los comentarios se siguieron llenando de esta manera.

Otros compañeros del hombre nacido en el Cauca, tambien se reportaron en los comentarios de la publicación, como lo es el caso de Johan Mojica que escribió: "siendo nosotros mismos!", otro fue Santiago Arias que dijo: "Los de siempre!!!".

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La Selección Colombia cerca del debut

Los dirigidos por Néstor Lorenzo están a menos de una semana del juego frente a Uzbekistán, y este viernes, el rival confirmó que su máxima figura Jaloliddin Masharipov, su número '10', experimenta un dolor lumbar y es duda para el juego frente a la Selección Colombia.

Por otro lado, la 'tricolor' recuperó a John Córdoba que arratraba algunos problemas físicos desde los partidos de preparación, pero desde este viernes ya se entrenó con normalidad a la par de sus comapañeros y es una carta para el profe Lorenzo en el juego del día 17 de junio en el estadio Azteca.

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¿Qué uniforme usará Colombia para enfrentar a Uzbekistán?

La Selección Colombia ya ha lucido sus dos uniformes para esta Copa del Mundo, el local que es tradicional amarillo lo utilizó por última vez en el partido de despedida enfrentando a Costa Rica en el estadio El Campín y el de visitante, que es en su mayoría azul, lo usó frente a Jordania.

Así, es que para su debut en el Mundial, usarán la camiseta alternativa la de color azul y que está inspirada en los colores del mar Caribe y el océano Pacífico, acompañada también de la pantaloneta en tono azul, pero las medias de color amarillo. Es decir, como salió para enfrentar a Jordania en el último preparatorio.

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