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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y Bayern Múnich, atentos; novedad de última hora para juego contra PSG, en Champions

Luis Díaz y Bayern Múnich, atentos; novedad de última hora para juego contra PSG, en Champions

PSG y Bayern Múnich rivalizarán en el Parque de los Príncipes, por la ida de las semifinales de la Champions League, pero antes de que ruede el balón, se presentaron noticias.

Por: EFE
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Foto: Getty Imágenes

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