Luis Díaz y Bayern Múnich, atentos; novedad de última hora para juego contra PSG, en Champions

El suizo Sandro Scharer, que contará con un equipo arbitral íntegramente español, ha sido designado para dirigir este martes 28 de abril el encuentro PSG vs. Bayern Múnich, correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League. Luis Díaz y compañía están atentos en los 'bávaros'.

Scharer contará con Ángel Nevado y Guadalupe Porras como jueces de línea, Jesús Gil Manzano será el cuarto árbitro, y en el VAR estarán Carlos del Cerro Grande y Guillermo Cuadra Fernández.

Algunos datos de la carrera de Sandro Scharer

El colegiado helvético, de 37 años e internacional desde 2015, ha dirigido, entre otros encuentros, la Supercopa de Europa de 2024 en la que el Real Madrid venció al Atalanta por 2-0 y la final de la Liga de Nacional 2015 en la que Portugal superó a España tras la tanda de penaltis.

Luis Díaz en PSG vs Bayern Múnich por Champions League: AFP

¿A qué hora es PSG vs. Bayern Múnich por la ida de la semifinal de la Champions League?

El primer 'round' entre los vigentes campeones de la popular 'orejona' y los 'bávaros' tiene como fecha en el calendario del martes 28 de abril y se jugará en el Parque de los Príncipes, 'casa' del París Saint-Germain. El balón rodara en dicho escenario francés a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.



¿Dónde ver EN VIVO por TV el partido PSG vs. Bayern Múnich?

Dicho compromiso por la ida de la semifinales del máximo torneo de clubes de Europa se podrá ver EN VIVO por TV para Colombia por la señal de 'Espn' y Disney+Premiun. Además, en este portal: www.golcaracol.com habrá un minuto a minuto del compromiso, encontrará las jugadas virales, golazos y más que tengan que ver con Luis Díaz y los protagonistas en cancha.



Antecedente previo

El pasado 4 de noviembre del 2025, PSG y Bayern Múnich se enfrentaron por la fase de la liguilla de la Champions League, también en el Parque de los Príncipes. En esa ocasión, Luis Díaz marcó doblete, pero se fue expulsado por una infracción a Achraf Hakimi, quien posteriormente se marchó lesionado. Los 'bávaros' ganaron 1-2.

