Cuándo es el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

Falta poco para que la Selección Colombia haga su estreno en la cita orbital del 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Los dirigidos por Néstor Lorenzo están listos para el reto que significa volver a una Copa del Mundo, tras no haber estado en Qatar 2022.

La 'tricolor' quedó encuadrada en el grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal; siendo este último combinado un gran candidato al título en tierras norteamericanas por las figuras que tiene en su plantel, liderado por Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha y Nuno Gomez, por mencionar sólo algunos.

Aunque hay que precisar que la 'tricolor' le apuesta al gran momento goleador de Luis Díaz y Luis Javier Suárez, más la zurda mágica de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero para tratar de hacer una buena presentación en la zona de grupos y avanzar lo más lejos posible en el fixture.



Selección Colombia Fotografía toma de la cuenta oficial de X de la FCF

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¿Cuándo es el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial y dónde verlo EN VIVO por TV?

En ese orden de ideas, hay que precisar que el primer juego de la 'amarilla' en la Copa del Mundo 2026 tiene como fecha en el calendario del miércoles 17 de junio, enfrentando a Uzbekistán.

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Dicho partido, correspondiente a la primera jornada del grupo K, se efectuará en el mítico estadio Azteca, que para este evento deportivo le designaron el nombre de estadio Ciudad de México, y con horario establecido de las 9:00 de la noche, hora de nuestro país.

Por supuesto que se podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se agende y no se pierda nada el debut del combinado colombiano en el Mundial 2026.

El calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026

17 de junio

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Uzbekistán vs. Colombia

Hora: 9:00 de la noche (de nuestro país).

Estadio Azteca (Ciudad de México).

23 de junio

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Colombia vs. República Democrática del Congo

Hora: 9:00 de la noche (de nuestro país).

Estadio: Akron (Guadalajara)

27 de junio

Colombia vs. Portugal

Hora: 6:30 de la tarde (de nuestro país).

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami).