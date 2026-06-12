La llamativa fórmula de Brasil para calmar los nervios antes del debut en el Mundial

¿Cómo distraerse antes del debut en un Mundial 2026? Los jugadores de Brasil han encontrado una receta para aliviar la presión y matar el tiempo libre en Estados Unidos: torneos de ping-pong, videojuegos y un simulador de Fórmula 1.

Los futbolistas de la 'Seleção' hallaron en esa rutina una forma de aligerar la responsabilidad de una carga pesada, la de un país de más de 200 millones de habitantes que les reclama ganar su sexto título mundial, el primero desde 2002.

Los pupilos de Carlo Ancelotti se distraen con el mencionado ramillete de actividades en el exclusivo The Ridge Hotel en Basking Ridge, en Nueva Jersey, donde planean hospedarse durante la mayor parte de la que esperan sea una larga instancia en Norteamérica.

Selección de Brasil en el Mundial 2026 AFP

La primera parada del sinuoso camino hacia la esquiva sexta corona será el sábado en East Rutherford, Nueva Jersey, frente al Marruecos de Achraf Hakimi, semifinalista en Catar 2022 y vigente campeón africano. "Cuando volvemos (del entrenamiento) al hotel y terminamos de comer, algunos se van directamente a jugar a los videojuegos, otros al truco. Incluso tenemos un simulador de Fórmula 1 allí. Y también hay un torneo de ping-pong en marcha", dijo el atacante Raphinha en una rueda de prensa el miércoles.



Blindar a los más jóvenes

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La Confederación Brasileña de Fútbol instaló una sala de esparcimiento para los jugadores en la que está el simulador de F1, otros videojuegos y un futbolito, entre varias distracciones, dijo a la AFP una fuente de la entidad.

"Cuando juegan al truco hay griterías", afirmó entre risas la fuente. El volante Casemiro, uno de los capitanes, es uno de los mejores en Counter-Strike, un videojuego para multijugadores de disparos y estrategias, agregó la fuente.

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Algunos de los futbolistas más experimentados incluso hacen labores de fisioterapia en su tiempo libre, concentrado en las tardes y noches tras entrenar en las mañanas. "Cada uno lleva una rutina un poco diferente", agregó Raphinha, una de las principales cartas ofensivas de Ancelotti. Los jugadores tienen permitido usar sus celulares y acceder a redes sociales, aunque las cuentas de muchos de ellos son manejadas por asesores de prensa.

Los deportistas de más rodaje intentan que los más jóvenes no pasen tanto tiempo frente a las pantallas para evitar que potenciales críticas los afecten durante la competición. "Intentan que usen menos las redes sociales, incluso para que no se creen expectativas ni se frustren por lo que se dice. Intentamos aislarnos de lo que viene de fuera", explicó Raphinha, estrella del FC Barcelona.

Raphinha; jugador de la Selección de Brasil AFP

Visitas restringidas

Por orden del entrenador italiano, que se estrenará como DT en una Copa del Mundo, los jugadores no pueden recibir visitas de familiares y amigos durante la concentración, salvo en los días libres. Una vez comience el torneo, se prevé que esa jornada sea el día después del partido.

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Los futbolistas pueden dejar el hotel si así lo desean, pero deben regresar a una hora establecida por la comisión técnica. La dinámica es muy similar a la vivida por el plantel que ganó la cuarta estrella de Brasil en Estados Unidos 1994, según dijo a la AFP el exmediocampista Zinho.

"No teníamos internet ni celular, pero nos dedicábamos a bromear, a jugar ping-pong, juegos de cartas, ver películas. Eran otro tipo de opciones, era mejor", afirmó el ahora comentarista deportivo. Ubicado en una meseta rodeada por árboles, The Ridge Hotel es un lujoso alojamiento de 6.400 metros cuadrados y 173 habitaciones.

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Está reservado enteramente para la delegación del Scratch, que ha decorado algunos sectores con imágenes motivacionales y los colores amarillo, verde y azul de la bandera de Brasil. En algunas paredes está fijado el dibujo de un canario amarillo y verde -símbolo de la Canarinha- con mirada de pocos amigos; en otras, están las frases "É proibido sonhar pequeno" (Está prohibido soñar en pequeño) y "Bate no peito" (Date un golpe en el pecho).

"El hotel ofrece privacidad y toda la comodidad para una preparación tranquila", dijo Ancelotti en enero tras elegir el lugar como sitio de estadía. La entrada a The Ridge está custodiada por policías, que además desplegaron patrullas en zonas aledañas.