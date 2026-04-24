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Gol Caracol  / Brasil recuperó a una de sus figuras para el Mundial 2026; llevaba lesionado más de un mes

Brasil recuperó a una de sus figuras para el Mundial 2026; llevaba lesionado más de un mes

A pocas semanas de que ruede la pelota en el Mundial 2026, la 'canarinha' ha recibido malas noticas recientemente, pero esto significó un 'bálsamo' de tranquilidad.

Por: EFE
Actualizado: 24 de abr, 2026
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La Selección Brasil enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia, en la fase de grupos del Mundial 2026
La Selección Brasil enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia, en la fase de grupos del Mundial 2026
AFP

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