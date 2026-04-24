Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Histórica sanción a Gianluca Prestianni por "comportamiento discriminatorio" hacia Vincíus

Histórica sanción a Gianluca Prestianni por "comportamiento discriminatorio" hacia Vincíus

Después de un largo tiempo e investigaciones, la UEFA dio a conocer el castigo contra Gianluca Prestianni por lo ocurrido en Benfica vs. Real Madrid, por Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 24 de abr, 2026
Comparta en:
Gianluca Prestianni, jugador argentino del Benfica, fue sancionado por "comportamiento discriminatorio" con Vinícius Júnior
Gianluca Prestianni, jugador argentino del Benfica, fue sancionado por "comportamiento discriminatorio" con Vinícius Júnior
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad