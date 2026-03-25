Linda Caicedo y otro estelar golazo en Real Madrid vs Barcelona; se fue de doblete la colombiana

Real Madrid femenino perdió de local en la ida de los cuartos de final de la Champions League, a manos de su máximo rival, el Barcelona, pero la colombiana Linda Caicedo logró destacarse de manera individual a pesar de la dura derrota.

La atacante de nuestro país se reportó con doblete, con anotaciones al minuto 30 y 66, para que la goleada no fuera tan abultada para el cuadro 'merengue'.

El segundo tanto de Linda Caciedo fue tras recibir la pelota por la banda izquierda, ir recortando al centro y en el momento preciso sacó un derechazo al ángulo, que dejó sin chances a la arquera del Barcelona.



Así fue el doblete de goles de Linda Caicedo en Real Madrid vs Barcelona: