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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y otro estelar golazo en Real Madrid vs Barcelona; se fue de doblete la colombiana

Linda Caicedo y otro estelar golazo en Real Madrid vs Barcelona; se fue de doblete la colombiana

La atacante de Villa Gorgona, Linda Caicedo, fue la figura del Real Madrid femenino a pesar de la derrota en el clásico español en los cuartos de final de la Champions League, con dos golazos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid femenino.
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