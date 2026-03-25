Linda Caicedo se reportó en la Champions League femenina; golazo contra Barcelona

Linda Caicedo no decepciona. Este miércoles 25 de marzo, dijo presente en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League femenina. Barcelona abrió el marcador a los 6', por intermedio de Ewa Pajor, y siguió de largo, al minuto 13, gracias a Esmee Brugts, lo que le complicaba la vida al Real Madrid. Sin embargo, la colombiana llamó a la calma.

Sobre el minuto 31, Linda Caicedo atacó el espacio, recibió el balón, ganó en velocidad y fuerza y, adentro del área, no perdonó. Con mucha calma y tomándose el tiempo, se sacó a la guardameta y definió con el arco a disposición. Dicho tanto significó el 2-1 parcial, hasta que Irene Paredes infló las redes, al 33', y amplió nuevamente la diferencia en el primer tiempo.

Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino, por La Liga de España Getty Images

Vea el gol de Linda Caicedo, con Real Madrid vs. Barcelona, por la Champions League

¡SE TOMÓ TODO EL TIEMPO DEL MUNDO! Linda Caicedo esperó a Cata Coll, la eludió y descontó para Real Madrid vs. Barcelona.



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