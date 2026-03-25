Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo se reportó en la Champions League femenina; golazo contra Barcelona

Linda Caicedo se reportó en la Champions League femenina; golazo contra Barcelona

En el juego de ida de los cuartos de final, el Real Madrid femenino la pasaba mal hasta que apareció Linda Caicedo con una maravillosa acción individual.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
Comparta en:
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid, anotó en la Champions League Femenina
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid, anotó en la Champions League Femenina
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad