Linda Caicedo y Real Madrid suman un nuevo empate en Champions League femenina: 2-2 frente a Bayern

Desaprovechando una ventaja de 2-0, el Real Madrid femenino empató 2-2 en su visita al Bayern Múnich este miércoles en la tercera jornada de la UEFA Champions League femenina, donde el equipo español sigue sin ganar en el grupo único. Linda Caicedo se reportó con una asistencia.

Tres partidos y tres empates: ese es el balance por ahora del cuadro merengue, que igualó antes contra el PSG y el Manchester City, en ambos casos por 1-1.

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Athenea del Castillo, al minuto 7 a pase de Linda Caicedo, y la neerlandesa Lineth Beerensteyn (22') adelantaron a las madrileñas en el estadio de Unterhaching, donde el Bayern pudo reequilibrar después con las dianas de la española Edna Imade (31') y de la japonesa Momoko Tanikawa (52').

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Mientras el Real Madrid queda ahora con tres puntos, el Bayern suma cinco unidades y es provisionalmente quinto en la clasificación de dieciocho equipos.



En la cabeza de la tabla, el Chelsea inglés, subcampeón de la competición en 2021, venció 2-0 a la Roma con tantos de la australiana Ellie Carpenter (51') y de la canadiense Kadeisha Buchanan (89').

Linda Caicedo en acción de juego en Bayern Múnich vs. Real Madrid por Champions League femenina. Foto: Getty Imágenes

Las londinenses suman siete puntos en la clasificación y podrían ser alcanzadas este miércoles en lo alto de la tabla por otros dos de los favoritos, Lyon y Arsenal, que en el último turno del día se enfrentan a Inter de Milán y Benfica, respectivamente.

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Además, este jueves jugará el FC Barcelona, el vigente campeón de Europa y la única formación que consiguió ganar en las dos primeras fechas.

Las catalanas aspiran a seguir con su pleno de victorias en la competición con una visita al Koge danés.

