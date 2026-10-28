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Gol Caracol  / ¿Quiénes son las leyendas de Colombia y Ecuador que jugarán un partido solidario en Armenia?

¿Quiénes son las leyendas de Colombia y Ecuador que jugarán un partido solidario en Armenia?

Comandados por Mario Alberto Yepes, quien está liderando esta iniciativa para ayudar a los afectados por el terremoto, el equipo de Colombia tendrás otras grandes figuras.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Mario Alberto Yepes, excapitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
Mario Alberto Yepes, excapitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
AFP

El fútbol volverá a demostrar que su poder va mucho más allá de la cancha. El próximo sábado 7 de noviembre a partir de las 4:00 p. m., el Estadio Centenario de Armenia abrirá las puertas a 'Levantemos a Colombia 2.0', un encuentro solidario de 20.000 espectadores que reunirá a destacadas figuras del fútbol colombiano y a leyendas de la selección ecuatoriana con un propósito común: contribuir a la reconstrucción de hogares y comunidades afectadas por el terremoto en el Quindío, al tiempo que se impulsa el turismo y la economía regional.

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En esta edición, Valvoline Global Colombia al igual que la Agencia HeroHero Sports, se unen como patrocinadores y organizadores de esta iniciativa, que tuvo una primera edición en Bogotá bajo el liderazgo de Mario Alberto Yepes y la convocatoria de leyendas del balompié colombiano, ahora llega al corazón del Eje Cafetero con una apuesta que combina deporte, solidaridad y compromiso con el territorio.

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Bajo el lema de que el fútbol también reconstruye, esta segunda edición busca convertir la pasión que despierta este deporte en una oportunidad concreta para respaldar a las familias que necesitan mejores condiciones de vivienda, estabilidad económica y oportunidades para volver a empezar.

Mario Alberto Yepes tendrá su despedida del fútbol profesional.
Mario Alberto Yepes tendrá su despedida del fútbol profesional.
Colprensa

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El fútbol colombiano y ecuatoriano, unidos por una misma causa

La cancha del Estadio Centenario será el punto de encuentro de grandes nombres de la historia futbolística de Colombia y Ecuador. Entre las figuras anunciadas se encuentran Mario Alberto Yepes, Óscar Córdoba, Faryd Mondragón y Fredy Guarín , por Colombia; y las leyendas ecuatorianas Iván Hurtado, Augusto Porozo, Marlon Ayovi y José Francisco Cevallos, entre otros.

Más que un partido de exhibición, ‘Levantemos a Colombia 2.0’ propone una experiencia en la que cada asistente podrá sumarse a una causa social que necesita del compromiso de empresas, instituciones, aficionados y ciudadanos.

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